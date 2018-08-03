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20:24 (мск), источник: Kazinform

В Минтруда разъяснили новый механизм начисления пенсии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Комитете труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК разъяснили изменения в механизме начисления пенсии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters
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«Были внесены изменения в закон о пенсионном обеспечении. С 1 июля 2018 года базовая пенсия, которая до этого назначалась в размере 50% от прожиточного минимума, назначается в зависимости от трудового стажа. Причем трудовой стаж засчитывается до января 1998 года и после января 1998 года по пенсионным отчислениям», — сказала в кулуарах ЕНУ имени Л. Н. Гумилева руководитель отдела департамента Комитета Жансая Секербекова.

При этом она отметила, что, если работодатель своевременно не перечислял или перечислял за несколько месяцев одним платежом, то законом предусмотрены начисления за 1 месяц.

«Допустим, было сделано одно отчисление, это будет засчитываться как один месяц стажа участия в пенсионной системе. Это прописано в законе, поэтому у людей, которые работают, есть записи в трудовой книжке, они будут доказывать это в судебном порядке», — объяснила спикер.

Также она рассказала о механизме пенсионных отчислений для внештатных сотрудников.

«Сейчас мы ждем подписание проекта постановления Правительства, в котором четко будут определены виды ГПХ (договор гражданско-правового характера, прим. ред.), по которым нужно будет оплачивать взнос. Доходами от договоров ГПХ считаются доходы за выполненные работы или оказанные услуги, поэтому от продажи личного имущества, квартир и машин пенсионные отчисления не отчисляются. Они не то, чтобы пропали, они будут прописаны в проекте постановления Правительства РК. Согласно регламенту у нас до конца августа есть время», — добавила она.

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