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20:25 (мск), источник: Kazinform

Налоговые проверки сократят на 40% в 2018—2019 годах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — О планах по улучшению климата для малого и среднего бизнеса рассказали в департаменте государственных доходов Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В законодательство РК были внесены порядка 1 тыс поправок. В частности, внесены поправки в 14 кодексов и в 109 законов РК. Основная идея вносимых изменений — создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства и для бизнеса в целом», — сказал в кулуарах ЕНУ имени Л. Н. Гумилева заместитель начальника ДГД Астаны Канат Адильбаев.

Он также рассказал о планах по сокращению налоговых проверок в ближайшие два года.

«Мы планируем в 2018 году на 30%, а в следующем году хотим их сократить еще на 10%. Что касается текущего периода, то по итогам полугодия количество проведенных налоговых проверок не превысило 700. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проверок сокращено почти втрое — в 2017 году количество проверок составляло около 2,3 тыс», — отметил К. Адильбаев.

Кроме того, спикер напомнил, что в текущем году сокращено значительное количество налоговых сборов.

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