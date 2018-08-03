Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Язык тела кошки
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Дочь Кети Топурия очаровала соцсети
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Нелепые образы звезд, которые забыли надеть брюки
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Кущевка попалась: что выявила «скрытая проверка» МВД
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
"Вот и все!": Эдгар Запашный о нападении тигрицы - СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Вайнштейн предоставил суду доказательства своей невиновности
Кэти Холмс и Джейми Фокс целовались и дурачились на пляже
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
22:11 (мск), источник: РИА Новости

«Алроса» продала самый дорогой российский бриллиант

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Алмазодобывающая компания «Алроса» продала на аукционе главный бриллиант из коллекции «Династия». Об этом сообщается на сайте компании.

Источник: Пресс-служба компании "АЛРОСА"

Камень «Династия» представляет собой бесцветный бриллиант массой 51,38 карата чистоты VVS1 (без включений) с 57 гранями.

Это самый чистый и дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в нашей стране, вершина мастерства русских огранщиков.
пресс-служба компании

На торгах, которые прошли 2 августа, был продан последний из пяти камней коллекции «Династия». Общая сумма выручки компании составила около десяти миллионов долларов. Итоговые цены превысили стартовые примерно на 30 процентов.

Все пять бриллиантов были созданы из одного алмаза «Романовы» весом в 179 карат, добытого в 2015 году на кимберлитовой трубке «Нюрбинская» в Якутии. Четыре других камня, полученные после огранки, получили имена династий, внесших свой вклад в развитие ювелирного дела в России: «Шереметевы», «Орловы», «Воронцовы» и «Юсуповы».

Читайте также:

 Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля
На Украине массово отметили 'неправильный' День ВДВ
СМИ: Напавшие на журналистов в ЦАР искали что-то кроме денег
Названа причина гибели цивилизации майя
Ученые предупредили о возможном начале суперэпидемии в метро
Как в Сети отреагировали на развод Петросяна и Степаненко
На Украине задержали 11 администраторов групп в соцсетях
Названа опасность отказа от алкоголя
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь