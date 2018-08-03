«Алроса» продала самый дорогой российский бриллиант

На торгах, которые прошли 2 августа, был продан последний из пяти камней коллекции «Династия». Общая сумма выручки компании составила около десяти миллионов долларов. Итоговые цены превысили стартовые примерно на 30 процентов.

Все пять бриллиантов были созданы из одного алмаза «Романовы» весом в 179 карат, добытого в 2015 году на кимберлитовой трубке «Нюрбинская» в Якутии. Четыре других камня, полученные после огранки, получили имена династий, внесших свой вклад в развитие ювелирного дела в России: «Шереметевы», «Орловы», «Воронцовы» и «Юсуповы».