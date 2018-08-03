Как российский рубль влияет на тенге

Источник: Zakon.kz

Лихорадка на валютном рынке: доллар не сдает позиций и продолжает крепнуть.

Эксперты полагают, что верхний предел еще не достигнут. Рубль все-таки потянет казахстанский тенге за собой. Очередные санкции против России только усугубляют ситуацию. Как правильно реагировать на колебания курса и чего делать не следует, рассказали эксперты. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Читайте также В Минтруда разъяснили новый механизм начисления пенсии

Подстраиваемся как можем и стараемся, чтобы клиенты не проиграли, но и сами убытки нести не готовы, говорят представители туристических фирм. Они одни из первых почувствовали рост доллара. Очередной скачок — и заявок в разы меньше. Но эту ситуацию предвидели, рассказывает представитель турфирмы с многолетним опытом.

Айгуль Сатжан, директор туристической фирмы:

— Если люди оплатили по раннему бронированию в Турцию в феврале, январе, мае, то та цена, которую они заплатили, фиксируется по старому курсу, и люди ничего не доплачивают. В договоре оговаривается, если на момент оплаты повышается курс, то на этот остаток человек должен заплатить по сегодняшнему курсу. Если падает, то тоже корректировка на момент уменьшения.

Угроза для всех мягких валют началась еще весной в апреле. Тогда Соединенные Штаты объявили очередные санкции против российских компаний. Рубль начал терять позиции, а вместе с ним и тенге. Вспомним, казахстанская валюта за 2 дня уступила доллару более десяти пунктов, а евро — почти 17. После этого тенге так и не восстановился.

Акимжан Арупов, экономист:

— Российская экономика испытывает достаточно серьезные проблемы, там растет инфляция. Особенно после Чемпионата мира — российское правительство вынуждено было предпринять ряд непопулярных мер. Вы знаете, там идет рост налогов, в частности, налог на добавленную стоимость, там увеличивается пенсионный возраст, то есть Россия тоже пытается исправить свою ситуацию через понижение курса российской валюты.

Но и это еще не предел. Рубль может ослабнуть на 15 процентов по прогнозам российских аналитиков. Конгресс рассматривает законопроект, запрещающий инвесторам работать с российским госдолгом. А это повлечет отток инвестиций со страны. В Казахстане этот фактор стал очередной причиной падения тенге.

Из информационного сообщения Национального банка РК:

«За последние четыре месяца нерезиденты вышли из рынка ценных бумаг на сумму порядка 900 млн долларов, что не могло не отразиться на валютном рынке. Несмотря на значительный позитив в торговом балансе, связанный с ростом экспортных доходов резидентов, текущий счёт платёжного баланса Казахстана остаётся отрицательным из-за вывода доходов иностранными инвесторами. В 2017 году выплаты доходов нерезидентам составили около 19 млрд долларов».

Вся надежда на нефть. Но и здесь мы видим снижение цены. Сегодня черное золото зафиксировалось на отметке 72 доллара за баррель. Этого недостаточно для стабилизации тенге. Сезон отпусков вносит свою лепту. В июне спрос на доллар вырос почти в 2,5 раза.

— В шоке, конечно, в шоке. Дорого для нас. Тем более — для пенсионеров: цены растут, все дорожает.

— Малый и средний бизнес будет проигрывать, для народа продукты будут дорожать.

Тем временем, эксперты советуют «не делать из мухи слона» и подстраиваться под обстоятельства. А лучше держать деньги в евро, советует экономист Сергей Домнин.

Сергей Домнин, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК.

— Если люди хотят в далекой перспективе сохранить свои средства, то нужно понимать, что тенге и доллар, это валюты, которые всегда изменяются разнонаправлено, поэтому формировать нужно портфель как минимум из этих двух валют, но лучше еще если будет евро. Чего уж точно не надо делать, так это так это при любом росте доллара или ослаблении тенге бежать в обменник и менять последние деньги.