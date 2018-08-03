Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как понять, что перед вами мейн-кун: 10 признаков
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
У москвички украли дверь за миллион рублей
Нелепые образы звезд, которые забыли надеть брюки
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
«Киев даже рядом не стоял»: украинка о жизни в Ярославле
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
В Сети отметили сходство жены Петросяна и его возможной девушки
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
СМИ: Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся
Нелепые образы звезд, которые забыли надеть брюки
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
21:27 (мск), источник: Zakon.kz

Как российский рубль влияет на тенге

Очередные санкции против России приведут тенге на дно, считают эксперты.

Источник: Zakon.kz

Лихорадка на валютном рынке: доллар не сдает позиций и продолжает крепнуть.

Эксперты полагают, что верхний предел еще не достигнут. Рубль все-таки потянет казахстанский тенге за собой. Очередные санкции против России только усугубляют ситуацию. Как правильно реагировать на колебания курса и чего делать не следует, рассказали эксперты. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Читайте также
В Минтруда разъяснили новый механизм начисления пенсии

Подстраиваемся как можем и стараемся, чтобы клиенты не проиграли, но и сами убытки нести не готовы, говорят представители туристических фирм. Они одни из первых почувствовали рост доллара. Очередной скачок — и заявок в разы меньше. Но эту ситуацию предвидели, рассказывает представитель турфирмы с многолетним опытом.

Айгуль Сатжан, директор туристической фирмы:

— Если люди оплатили по раннему бронированию в Турцию в феврале, январе, мае, то та цена, которую они заплатили, фиксируется по старому курсу, и люди ничего не доплачивают. В договоре оговаривается, если на момент оплаты повышается курс, то на этот остаток человек должен заплатить по сегодняшнему курсу. Если падает, то тоже корректировка на момент уменьшения.

Угроза для всех мягких валют началась еще весной в апреле. Тогда Соединенные Штаты объявили очередные санкции против российских компаний. Рубль начал терять позиции, а вместе с ним и тенге. Вспомним, казахстанская валюта за 2 дня уступила доллару более десяти пунктов, а евро — почти 17. После этого тенге так и не восстановился.

Акимжан Арупов, экономист:

— Российская экономика испытывает достаточно серьезные проблемы, там растет инфляция. Особенно после Чемпионата мира — российское правительство вынуждено было предпринять ряд непопулярных мер. Вы знаете, там идет рост налогов, в частности, налог на добавленную стоимость, там увеличивается пенсионный возраст, то есть Россия тоже пытается исправить свою ситуацию через понижение курса российской валюты.

Но и это еще не предел. Рубль может ослабнуть на 15 процентов по прогнозам российских аналитиков. Конгресс рассматривает законопроект, запрещающий инвесторам работать с российским госдолгом. А это повлечет отток инвестиций со страны. В Казахстане этот фактор стал очередной причиной падения тенге.

Из информационного сообщения Национального банка РК:

«За последние четыре месяца нерезиденты вышли из рынка ценных бумаг на сумму порядка 900 млн долларов, что не могло не отразиться на валютном рынке. Несмотря на значительный позитив в торговом балансе, связанный с ростом экспортных доходов резидентов, текущий счёт платёжного баланса Казахстана остаётся отрицательным из-за вывода доходов иностранными инвесторами. В 2017 году выплаты доходов нерезидентам составили около 19 млрд долларов».

Вся надежда на нефть. Но и здесь мы видим снижение цены. Сегодня черное золото зафиксировалось на отметке 72 доллара за баррель. Этого недостаточно для стабилизации тенге. Сезон отпусков вносит свою лепту. В июне спрос на доллар вырос почти в 2,5 раза.

— В шоке, конечно, в шоке. Дорого для нас. Тем более — для пенсионеров: цены растут, все дорожает.

— Малый и средний бизнес будет проигрывать, для народа продукты будут дорожать.

Тем временем, эксперты советуют «не делать из мухи слона» и подстраиваться под обстоятельства. А лучше держать деньги в евро, советует экономист Сергей Домнин.

Сергей Домнин, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК.

— Если люди хотят в далекой перспективе сохранить свои средства, то нужно понимать, что тенге и доллар, это валюты, которые всегда изменяются разнонаправлено, поэтому формировать нужно портфель как минимум из этих двух валют, но лучше еще если будет евро. Чего уж точно не надо делать, так это так это при любом росте доллара или ослаблении тенге бежать в обменник и менять последние деньги.

Плавающий курс тенге — это когда можно ожидать чего угодно. Сегодня вверх, завтра вниз. К веселым горкам пора бы уже привыкнуть, советуют экономисты. 350−360 тенге за доллар, а возможно и больше. По прогнозам, август обещает быть жарким. Но это не повод для паники. мировая экономика растет. Бюджет исполняется, налоги идут непрерывно. К декабрю тенге должен укрепить свои позиции, уверены эксперты.

Все новости региона
 10 самых таинственных мест Казахстана
Ученые рассказали об опасности отказа от алкоголя
СМИ: Напавшие на журналистов в ЦАР искали что-то кроме денег
Названа причина гибели цивилизации майя
Ученые предупредили о возможном начале суперэпидемии в метро
Как в Сети отреагировали на развод Петросяна и Степаненко
На Украине задержали 11 администраторов групп в соцсетях
Названа опасность отказа от алкоголя
«Алроса» продала самый дорогой российский бриллиант
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь