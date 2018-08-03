В Венесуэле разрешили обменивать валюту по черному курсу

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В Венесуэле решились на радикальные меры — правительство либерализовало черный рынок продажи валюты. Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило законопроект об отмене ответственности за преступления в обменной сфере. Фактически это означает либерализацию рынка валюты.

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С 2003 года все валютные операции в стране находились под жестким контролем государства. В итоге это привело к установлению курса черного рынка, который в десятки раз отличался от официального обменного курса.

Так, в официальной обменной системе DICOM доллар стоит сейчас около 114,5 тыс. боливар. Однако по такому курсу валюту практически нереально поменять: в обращение поступали очень маленькие объемы.

По данным портала Dolartoday, отслеживающим сделки на нелегальном валютном рынке Венесуэлы, реальный курс доллара стоит по данным на 3 августа 3,6 млн боливаров.

Уличные менялы обменивали боливары на доллары именно по такому курсу.

Принятый законопроект дает возможность для обращения иностранной валюты внутри страны, а также для работы обменных пунктов по рыночному курсу. При этом предполагается, что курс боливара к доллару при свободном обращении снизится относительно показателей черного рынка.

«Этот закон может остановить катастрофу в экономике и сделать так, чтобы все генерируемые инвестиции направлялись на социальные программы, которые исполняет боливарианское правительство. Все доллары, которые получает государство, должны идти на социальные инвестиции», — приводит учредительное собрание в своем микроблоге в Twitter слова председателя этой организации Диосдадо Кабельо.

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Одновременно, по сообщению газеты El Universal, с 20 августа предстоит деноминация национальной валюты, когда будут убраны сразу пять нулей. Сообщение об этом разместил Центробанк Венесуэлы на своей странице.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации местной валюты — боливара еще в конце марта. «Я решил убрать три нуля с нынешних денег, заменить находящиеся сейчас в обороте купюры и ввести новые, чтобы гарантировать стране экономическую стабильность», — заявлял тогда Мадуро в эфире местного телевидения. При этом он даже демонстрировал образцы новых купюр в 2, 5, 10, 20, 50 и 100 боливаров, которые предполагалось ввести с 4 июня.

Однако в июне деноминацию провести не удалось: местные банки тогда заявили о неготовности к выпуску новых купюр. При этом сейчас, учитывая стремительно ухудшающуюся экономическую ситуацию в стране, деноминация пройдет немного по другому сценарию.

Деноминация будет проведена в соотношении 100 000 боливаров к 1. Ранее же планировалось «убрать» всего три нуля, а не пять.

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Не исключено, что к 20 августа надо будет убирать шесть-семь или еще больше нулей, предполагает Михаил Грачев, финансовый консультант Teletrade.

По словам главы государства, новая валюта получит название «суверенный боливар» и будет привязана к криптовалюте. «Петро (первая государственная национальная криптовалюта в мире, разработанная правительством Венесуэлы и обеспеченная нефтью — “Газета.Ru”) должна проникнуть во всю внутреннюю и внешнюю экономическую активность Венесуэлы и стать одним из стабилизирующих столпов национальной финансовой системы», — сказал Мадуро.

Между тем, как заявили недавно в Международном валютном фонде (МВФ), ситуация в Венесуэле напоминает состояние экономики Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х. К концу года инфляция в Венесуэле достигнет 1 000 000%.

По прогнозам Всемирного банка, венесуэльский ВВП в 2018 году сократится на 18%. Таким образом, экономический спад уже третий год подряд будет выражаться двузначным числом. За пять последних лет жесточайшего кризиса ВВП страны уже снизился на 50%.

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Согласно ранее сделанной оценке агентства Bloomberg, формируемой на основе прогноза инфляции и безработицы на будущий год, Венесуэла является самой «несчастной» экономикой мира вот уже четвертый год подряд.

Индекс «несчастья» Венесуэлы равен 1872 пунктам, то есть в 2018 году ситуация в Венесуэле станет хуже как минимум в три раза, так как в 2017 году Венесуэла набрала 499,7 пункта, отмечают в агентстве.

Все, кто может, уже эмигрировали из страны. В Венесуэле сейчас постоянные перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости (даже мыла и туалетной бумаги) и сильный рост цен. Из-за сильного падения импорта осуществляются перебои с поставкой продуктами питания. Многие венесуэльцы голодают и пытаются выживать с помощью натурального хозяйства и обмена.

Крупнейшие рейтинговые агентства уже снизили рейтинги Венесуэлы до дефолтного уровня из-за того, что страна пропустила ряд платежей по госдолгу.

Эксперты приветствуют радикальные решения по валюте, на которые наконец решилась пойти Боливарианская республика.

Данная мера вряд ли поможет стране резко выйти из того кризиса, в котором она сейчас находится. Но это один из первых шагов на пути выхода из затяжного кризиса. Андрей Люшин заместитель председателя правления Локо-Банка

«Сейчас власти страны хотят снизить свое влияние на рынке валюты, тем самым предпринимается попытка вывести из тени огромные массы денег, которые были туда загнаны из-за жесткого государственного контроля, когда обменивать валюту разрешалось только с позволения государства», — поясняет Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка.

В результате этого решения появится прозрачность в формировании реального обменного курса, простым венесуэльцам будет проще обменивать валюту, соглашается Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

В той тяжелой ситуации, в которой находится сейчас страна, отказаться от валютного контроля — верный шаг, и действительно он может помочь в определенной степени стабилизировать курс.

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«То бесконтрольное состояние, которое сейчас существует, порождает ненужную цепочку посредников, провоцирует и без того очевидный дефицит и ажиотаж. Другое дело, что это лишь шаг для стабилизации экономики страны, в которой сложная политическая ситуации при масштабных внешних долгах и санкционном режиме», — говорит Альберт Короев, эксперт «БКС брокер».

По словам аналитика «Алор брокер» Алексея Антонова, если в открытом официальном обращении будет больше долларов, то экономические процессы во многом станут более прозрачные, что может теоретически привлечь иностранных инвесторов в страну, однако проблема «черного» валютного рынка — лишь «верхушка айсберга» среди проблем, накопленных в Венесуэле.

В целом объем внешнего долга Венесуэлы оценивается как минимум в $132,15 млрд.