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3 августа, источник: Известия

Путин подписал закон о повышении НДС до 20%

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%. Документ опубликован на интернет-портал правовой информации.

Источник: AP 2018

Документ также предусматривает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30 с 34% и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

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Соответствующую инициативу внес на рассмотрение парламента 16 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев. В первом чтении документ был принят 3 июля, во втором — 18 июля. 24 июля документ был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. 28 июля закон одобрил Совет Федерации.

В середине июля первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, куда планируется направить доходы от повышения НДС. В первую очередь средства пойдут на финансирование инфраструктуры, здравоохранения и образования. По подсчетам кабмина, увеличение налога принесет казне дополнительные 620 млрд рублей ежегодно.

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