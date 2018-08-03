Путин подписал закон о повышении НДС до 20%
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%. Документ опубликован на
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%. Документ опубликован на
Документ также предусматривает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30 с 34% и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.
Соответствующую инициативу внес на рассмотрение парламента 16 июня
В середине июля первый