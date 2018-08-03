Путин подписал закон о повышении НДС до 20%

Источник: AP 2018

Документ также предусматривает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30 с 34% и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

Читайте также Россиян предупредили о росте цен

Соответствующую инициативу внес на рассмотрение парламента 16 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев. В первом чтении документ был принят 3 июля, во втором — 18 июля. 24 июля документ был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. 28 июля закон одобрил Совет Федерации.