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06:44 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о контроле за расходами экс-чиновников

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/ — Также законом устанавливается контроль за расходами лиц, замещавших одну из должностей.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит контроль за соответствием расходов бывших чиновников их доходам, полученным во время работы на государство. В отношении действующих госслужащих аналогичная норма работает с 2012 года.

Документ, принятый Госдумой 24 июля и одобренный Советом Федерации 28 июля, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Законом, в частности, устанавливается контроль за расходами лиц, «замещавших (занимавших) одну из должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей».

Речь идет о сделках по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, совершенных лицами в период замещения таких должностей, говорится в пояснительной записке. Такой контроль осуществляется в течение шести месяцев со дня освобождения от должности или увольнения.

В числе тех, кто сейчас должен отчитываться о своих крупных расходах, лица, занимающие государственные должности РФ, должности членов совета директоров Центробанка РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности на постоянной основе, должности федеральной государственной службы, государственной гражданской службы субъектов РФ, муниципальной службы. Также в списке должности в Банке России, перечень которых утвержден его советом директоров, посты в государственных корпорациях, во внебюджетных государственных фондах, а также в иных организациях, созданных РФ.

По закону необходимо сообщать «о каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году совершения сделки».

Еще одна новация наделяет руководителей государственных корпораций, государственных внебюджетных фондов правом получать справки по счетам физических лиц, а в отдельных случаях и юридических лиц при проверках соблюдения требований законодательства РФ о противодействии коррупции. Оговаривается, что полученная информация может использоваться исключительно в соответствии с антикоррупционным законодательством.

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