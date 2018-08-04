Дизельное топливо резко подорожало в Казахстане

Источник: Nur.kz

Пшеница через 3 недели будет готова к уборке. При этом стремительно растущая стоимость горючего позволяет казахстанским крестьянам отправлять в поля лишь незначительную часть техники. Фермеры стараются на всем экономить. Так, у руководителя крестьянского хозяйства Виктора Сураева в поле работает всего один трактор. Площадь его угодий составляет 1300 га. На уборку зерновых нужно 3 комбайна, 2 КамАЗа и 4 трактора. Фермер отмечает, что такая ситуация складывается каждую весну и осень.

«Вот мы брали по 136 тенге, сейчас 171. Это как?», — задается вопросом агроном.

В Союз фермеров РК жалобы приходят со всех областей. Однако в общественной организации уверяют, что Минсельхоз и Минэнерго дают на их обращения «отписки». Мол, цены устанавливает рынок, поэтому как-то помочь власти не могут. По информации пресс-службы Минэнерго, государство с 2016 года не регулирует стоимость дизельного топлива.

«В связи с чем, цена на дизельное топливо в настоящее время складывается из сложившейся конъюнктуры рынка», — говорится в ответе.