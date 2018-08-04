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09:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровская полиция возбудила дело после скандала с векселями в АТБ

Ситуация с обманутыми клиентами находится на особом контроле в правительстве края.

Источник: Хабаровский край сегодня

Уголовное дело по фактам мошенничества возбудили хабаровские полицейские после громкого скандала с отказом сотрудников банка АТБ возвращать деньги клиентам, которые купили там векселя аффилированного с этим финансовым учреждением ООО «ФТК». Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы правительства региона.

Агентство ранее подробно писало об этой истории. Граждане, которые через местные отделения АТБ вложили огромные суммы в векселя московской компании «ФТК», не могут вернуть ни сами вклады, ни обещанные проценты. В одном только Хабаровском крае было выдано около трёх тысяч таких векселей. Львиная доля пострадавших — пенсионеры.

 — Азиатско-Тихоокеанский Банк распространял векселя ООО «ФТК», предлагая их клиентам при открытии или пролонгации банковского вклада. Ставка по векселю была значительно выше текущих банковских вкладов. При этом оригиналы векселей на руки клиентам не выдавались. Следует заметить, что банк не всегда объяснял векселедержателям чем отличается купля — продажа векселя и открытие вклада с точки зрения финансового риска и последствий. Вкладчики полностью доверились банку: на протяжении многих лет он пользуется среди населения и бизнеса репутацией надежного, эффективно работающего, клиенто-ориентированного банка. Заключая сделку купли-продажи векселя, многие граждане полагали, что становятся или остаются вкладчиками банка. Для них не важно было, кто выступает третьей стороной, поскольку все действия по ее оформлению проходили от имени банка и на его территории, — уточнили в пресс-службе краевого правительства.

Центробанк ещё в апреле этого года выявил подозрительную схему по продаже векселей ООО «ФТК» в сети коммерческого банка АТБ, который к тому времени уже проходил процедуру санации главным финансовым регулятором страны. С 4 мая 2018 года Азиатско-Тихоокеанским Банком были прекращены выплаты по векселям ООО «ФТК» в связи с недостатком средств на счёте ООО «ФТК».

 — Вопрос невыплаты денежных средств по векселям ООО «ФТК» находится на особом контроле в правительстве Хабаровского края. С целью выяснения ситуации и оказания содействия гражданам в июне 2018 года по поручению губернатора края создана рабочая группа по рассмотрению обращений граждан, касающихся вопроса возврата денежных средств по векселям ООО «ФТК», — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

Юристы Центробанка советуют обманутым гражданам направлять обращения во временную администрацию по управлению Азиатско-Тихоокеанским Банком (ПАО), Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России с использованием Интернет-приемной на официальном сайте и, с другой стороны, самостоятельно обращаться в суд с иском не только к ООО «ФТК», но и непосредственно к Азиатско-Тихоокеанскому Банку (ПАО). В исковом заявлении необходимо подробно описать обстоятельства приобретения векселей ООО «ФТК», а также приложить копии всех имеющихся документов, если есть возможность, привлечь свидетелей.

В настоящее время по всем вопросам можно обращаться в рабочую группу по рассмотрению обращений граждан, касающихся возврата денежных средств по векселям ООО «ФТК» и в Хабаровскую Региональную Общественную приемную Председателя ВПП «Единая Россия» Д. А. Медведева по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 9, телефон: 8 (4212) 32−32−32.

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