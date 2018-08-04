В Омске появится прямой рейс в Маньчжурию

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Накануне глава региона Александр Бурков провел переговоры в Екатеринбурге с Генеральным консулом Китайской Народной Республики госпожой Гэн Липин. Стороны обсудили возможности развития туризма, увеличение торгового оборота и отметили большой потенциал сотрудничества культурной, гуманитарной и научно-технической сферах.

Кроме того, поступило предложение создать прямой рейс между Омском и Маньчжурией. Глава Омской области считает, что проблем с загрузкой не будет.

— Я в полной мере поддерживаю вице-мэра Манчьжурии в необходимости открытия прямого авиарейса между Маньчжурией и Омском. Это даст дополнительный толчок к развитию экономических связей двух регионов. Александр Бурков