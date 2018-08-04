В Омске появится прямой рейс в Маньчжурию
Об этом врио губернатора Бурков разговаривал с генконсулом Китая.
Об этом врио губернатора Бурков разговаривал с генконсулом Китая.
Накануне глава региона Александр Бурков провел переговоры в Екатеринбурге с Генеральным консулом Китайской Народной Республики госпожой Гэн Липин. Стороны обсудили возможности развития туризма, увеличение торгового оборота и отметили большой потенциал сотрудничества культурной, гуманитарной и
Кроме того, поступило предложение создать прямой рейс между Омском и Маньчжурией. Глава Омской области считает, что проблем с загрузкой не будет.
— Я в полной мере поддерживаю
вице-мэраМанчьжурии в необходимости открытия прямого авиарейса между Маньчжурией и Омском. Это даст дополнительный толчок к развитию экономических связей двух регионов.
Также глава региона отметил, что авиационное сообщение активизирует процесс как культурного, туристического обмена, так и обмена