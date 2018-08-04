ЦБ нашёл в хабаровском банке «Уссури» сомнительные сделки
Финансовую организацию могут признать банкротом.
Финансовую организацию могут признать банкротом.
Временная администрация банка «Уссури», назначенная Центробанком России после отзыва у хабаровской
— Документы о сделках бывшего руководства и собственников банка «Уссури» имеют признаки уголовно наказуемых деяний, информация направлена в Генеральную прокуратуру России, МВД и СК РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, — отмечают в
— Рассмотрение Арбитражным судом Хабаровского края заявление о признании банка «Уссури» банкротом назначено на 16 августа 2018 года, — сообщает ЦБ РФ. — Кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов на 1 мая 2018 года и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора региона.