Рустэм Хамитов обсудил с аграриями развитие системы мелиорации в республике

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Она была установлена в 2017 году, её стоимость составила 78 млн рублей. По программе мелиорации компания получила госсубсидию на сумму 41 млн рублей. На сегодняшний день орошается около 300 га горчицы и сои. В следующем году на эти участки также планируют высадить сахарную свёклу.

По словам аграриев, использование системы орошения позволило значительно повысить урожайность такой высокомаржинальной культуры, как горчица.

По предварительным прогнозам, урожайность в этом году составит около 40 ц/га. Применение этой системы является важным и для животноводства, поскольку помогает увеличить кормовую базу. Положительным «побочным» эффектом становится формирование дополнительных мест отдыха для местного населения, которые возникают на созданных искусственных водоёмах.

По средним подсчётам, оросительная система окупает себя за четыре года. Поливальные машины, которые используют на полях, импортные — в России такие не производятся. Однако всё остальное оборудование, применяемое для работы системы, — отечественного производства.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РБ Рамил Нуриахметов рассказал о перспективах развития программы мелиорации на территории республики. В этом году на получение субсидии по программе мелиорации было подано около 30 заявок. Вместе с тем у большинства сельхозпроизводителей нет свободных средств для установки систем орошения.