Путин подписал закон о создании офшора на Острове в Калининграде

Источник: Калининград.Ru

Президент Владимир Путин подписал пакет законов о создании специальных административных районов (САР) на островах Октябрьском в Калининграде и Русском в Приморском крае. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы Калининградской области и Приморья. В пояснительных материалах к документу указано, что законом предусмотрен «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».

Международной компанией, зарегистрированной в спецрайонах, смогут стать иностранные юридические лица, причём их офис или иные объекты должны располагаться на островах, и российские структуры, работающие в статусе ООО, публичных или непубличных акционерных обществ, — указывает информагентство.

Кредитные и некредитные финансовые организации, а также операторы платёжных систем под действие закона не подпадают. Остальные же фирмы получат специальный статус вместе с госрегистрацией в ЕГРЮЛ, если они возьмут на себя официальные обязательства по осуществлению инвестиций на территории РФ. Минимальный их объём составляет 50 миллионов рублей за шесть месяцев с даты регистрации.

Заявки организации должны будут направить в управляющую компанию. Эту структуру создадут сами субъекты РФ, власти которых будут контролировать её деятельность. На управляющую компанию возложат обязанности по обеспечению функционирования специальных административных районов. Она же имеет право отказывать заявителю.