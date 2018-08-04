Статус ТОР до конца года планируют получить четыре моногорода Башкирии
В республике действует программа «Комплексное развитие моногородов».
В республике действует программа «Комплексное развитие моногородов».
Статус территории опережающего
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра экономического развития республики Сергея Новикова. Статус ТОР сейчас имеют два моногорода Башкортостана — Белебей и Кумертау.
«В Белебее и Кумертау у нас зарегистрировано 16 резидентов, реализация их проектов предусматривает создание свыше 2 тыс. новых рабочих мест. В 2017 году этими резидентами уже трудоустроено 600 человек, до конца года статус ТОР планируют получить оставшиеся четыре монотерритории. Мы ожидаем, что цифры по их развитию будут не ниже, чем у двух уже действующих структур»
Он добавил, что в республике действует программа «Комплексное развитие моногородов», которая позволила создать по итогам 2017 года свыше 7 тыс. рабочих мест.
«До конца этого года мы планируем увеличить эту цифру до 10,5 тыс.», — отметил министр. В список моногородов в Башкирии входят шесть территорий. Кроме Кумертау и Белебея, это Белорецк с градообразующим предприятием Белорецкий металлургический комбинат (входит в структуру «Мечела»), Нефтекамск («Нефаз», дочернее предприятие «КамАЗа»), Благовещенск («Полиэф», входит в СИБУР) и Учалы (Учалинский ГОК, в составе УГМК-холдинг). Численность населения этих моногородов — 650 тыс. человек, что составляет около 16% всего населения Башкирии. На этих территориях производится около четверти валового регионального продукта.