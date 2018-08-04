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12:54 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Статус ТОР до конца года планируют получить четыре моногорода Башкирии

В республике действует программа «Комплексное развитие моногородов».

Статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) до конца года могут получить четыре моногорода Башкирии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра экономического развития республики Сергея Новикова. Статус ТОР сейчас имеют два моногорода Башкортостана — Белебей и Кумертау.

«В Белебее и Кумертау у нас зарегистрировано 16 резидентов, реализация их проектов предусматривает создание свыше 2 тыс. новых рабочих мест. В 2017 году этими резидентами уже трудоустроено 600 человек, до конца года статус ТОР планируют получить оставшиеся четыре монотерритории. Мы ожидаем, что цифры по их развитию будут не ниже, чем у двух уже действующих структур»
Новиков

Он добавил, что в республике действует программа «Комплексное развитие моногородов», которая позволила создать по итогам 2017 года свыше 7 тыс. рабочих мест.

«До конца этого года мы планируем увеличить эту цифру до 10,5 тыс.», — отметил министр. В список моногородов в Башкирии входят шесть территорий. Кроме Кумертау и Белебея, это Белорецк с градообразующим предприятием Белорецкий металлургический комбинат (входит в структуру «Мечела»), Нефтекамск («Нефаз», дочернее предприятие «КамАЗа»), Благовещенск («Полиэф», входит в СИБУР) и Учалы (Учалинский ГОК, в составе УГМК-холдинг). Численность населения этих моногородов — 650 тыс. человек, что составляет около 16% всего населения Башкирии. На этих территориях производится около четверти валового регионального продукта.

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