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13:35 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан увеличит площадь виноградников

Сегодня в Узбекистане существует 73 тысячи гектаров виноградников, из них на 10 тысячах гектаров выращивается виноград винных сортов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекистан разрабатывает пятилетнюю программу по ускоренному развитию виноградарства и переработки винограда, созданию новых мощностей по производству алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

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Эксперты намерены выделить винодельческим предприятиям 20 тысяч гектаров (в два раза большем, чем в настоящее время) под организацию виноградников винных сортов и современных питомников.

Кроме того, специалисты разработают меры по предоставлению неосвоенных или используемых неэффективно земель частным собственникам для выращивания винограда винных сортов по кластерному методу.

В сообщении отмечается, что в первом полугодии текущего года объем экспорта виноматериалов составил 9,6 миллиона долларов или 85 процентов от прогнозируемого.

Также Государственной инспекции по карантину растений поручено изучить опыт государств с развитым виноделием и подготовить предложения по ввозу сертифицированных сортов винограда.

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