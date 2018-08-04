Узбекистан хочет превратить туризм в полноценную экономическую отрасль

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Введение электронных виз и возможность безвизового транзита — это не предел того, к чему готов Узбекистан для превращения туризма в полноценную экономическую отрасль, осенью этого года может быть запущен реализуемый в сотрудничестве с ЕС и ЮНЕСКО проект туристических маршрутов «Шелкового пути», сообщил РИА Новости посол республики в Брюсселе Дильёр Хакимов.

«Туризм за последние полтора года стал темой для экономических решений. То есть президентом поставлена четкая задача, что туризм должен служить не только для пропаганды культурно-исторического наследия, но стать и действенной экономической отраслью, которая могла бы измеряться в конкретных цифрах посетивших республику туристах, в числе созданных рабочих мест в индустрии, это также должно иметь финансовое измерение, сколько валюты осталось, сколько пошло на развитие туристической отрасли», — рассказал посол.

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Безвизовый режим на срок не более пяти суток был введен с 15 июля в Узбекистане для граждан 101 страны, следующих транзитом через республику. С 1 мая краткосрочные транзитные визы сроком на трое суток начали выдавать иностранным гражданам в аэропортах Узбекистана.

«Задачи комплексные, и с целью достижения этих целей Узбекистан значительно упростил визовые ограничения. С 15 июля введены две фундаментальные вещи: получение электронных виз, и для граждан 101 страны мира не нужны транзитные визы сроком на пять дней. Работа в этом направлении, я думаю, будет продолжаться, потому что это не предел того, над чем мы работаем и к чему готовы», — отметил он.

Посол уточнил, что после введения 15 июля электронных виз буквально за семь дней было выдано более одной тысячи виз, на первых местах среди заявок Великобритания, Индия, Китай, Польша, США, Финляндия.

«Кроме того, в этом году был облегчен визовый режим для граждан ЕС. Но мы работаем не только по ЕС, есть отдельные программы, допустим, так называемый паломнический туризм, для стран мусульманского Востока. У нас много, скажем, бывает туристов из Японии. Город Термез, история которого насчитывает глубоко за 2 тысячи лет, был в древние времена центром распространения буддизма, это тоже центр притяжения. У нас, например, нет курортного туризма, но мы развиваем альтернативные виды туризма, есть горный туризм, развиваем и стали уже появляться новые туристические направления, к Аральскому морю. Не сказал бы что это экстремальный туризм, но близкий к природу туризм», — рассказал посол.

«Большой поток пошел от наших ближайших соседей, в рамках ШОС тоже активно сотрудничаем, будет, например, создана Академия туризма в Узбекистане», — сообщил он, выразив уверенность, что российские туристы занимают одни из ведущих мест — «в этом даже не приходится сомневаться».

«Совместно с ЕС и с региональным офисом ЮНЕСКО разрабатываем региональный проект — туристические маршруты “Шелкового пути”, который будет запущен, возможно, осенью этого года. ЕС согласен, в принципе, выделить средства на развитие этого проекта, в нем будут задействованы, как ожидается, не только страны Центральной Азии, но также Иран и Афганистан. Мы поддержим этот проект», — сказал Хакимов.