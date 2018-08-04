Россельхознадзор обнаружил вредные вещества в казахстанском молоке

Источник: Newtimes.kz

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля на поставки продукции со следующих предприятий:

— ТОО «Усть-Каменогорский маслозавод» в связи с выявлением в шроте подсолнечном превышение содержания кадмия;.

— TOO «МПЗ БИЖАН» в связи с выявлением в колбасе конской ДНК свинины, незаявленной производителем;.