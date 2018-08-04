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14:51 (мск), источник: Newtimes.kz

Россельхознадзор обнаружил вредные вещества в казахстанском молоке

Помимо молока специалисты выявили нарушения у казахстанских предприятий, производящих подсолнечное масло и колбасу, передает региональный портал inaktau.kz со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Источник: Newtimes.kz

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля на поставки продукции со следующих предприятий:

— ТОО «Усть-Каменогорский маслозавод» в связи с выявлением в шроте подсолнечном превышение содержания кадмия;.

— TOO «МПЗ БИЖАН» в связи с выявлением в колбасе конской ДНК свинины, незаявленной производителем;.

— ТОО «Молпродукт» в связи с выявлением в молоке питьевом остатков запрещенных и вредных веществ — нитрофураны и их метаболиты.

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