Хорошая новость для молдавских водителей: это будет происходить реже

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22:17 (мск), источник: Sputnik.md

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Цены на топливо в Молдове будут рассчитываться иначе: к чему надо быть готовым автовладельцам?

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Цены на топливо в Молдове будут меняться реже. Президент республики Игорь Додон промульгировал поправки в закон о рынке нефтепродуктов, и они опубликованы в Официальном мониторе страны.

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«Каждые три месяца в зависимости от средних котировок Platts в предшествующий период Национальное агентство по регулированию в энергетике устанавливает предельные цены розничной реализации основных видов нефтепродуктов и публикует их на своей официальной веб-странице», — отмечено в тексте закона.

Таким образом, НАРЭ вправе регулировать предельные цены в течение трехмесячного периода в случае разницы более чем на 10% средних котировок Platts, что влечет за собой снижение предельных цен. Если же разница составит более 10% средних котировок Platts, что приводит к повышению предельных цен, регулятор может изменять предельные цены по запросу игроков рынка.

«Запрещается розничная реализация основных видов нефтепродуктов по цене, превышающей предельную цену, установленную Национальным агентством по регулированию в энергетике», — подчеркивается в тексте закона.

НАРЭ необходимо в трехмесячный срок со дня публикации этих поправок в Официальном мониторе республики привести Методологию расчета и применения цен на нефтепродукты в соответствие с настоящим законом.

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