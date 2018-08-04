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23:07 (мск), источник: Sputnik.by

Инновационный газовый комбайн тестируют в Гомельской области

Благодаря такому топливу, уборка зерновых с помощью новой техники обходится существенно дешевле — экономия достигает 60%.

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Инновационный комбайн, работающий на природном газе, проходит тестирование в Гомельской области, сообщили в эфире телеканала СТВ в субботу.

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Благодаря такому топливу, уборка зерновых с помощью новой техники обходится существенно дешевле — экономия достигает 60%.

Как сообщили в эфире, одна заправка комбайна «Полесье GS 4118K» — 400 кубометров сжатого природного газа, его машине хватит на десять часов работы в поле.

ОАО «Гомсельмаш» создало новый комбайн на базе существующей модели «Полесье GS12», впервые новинка была показана на выставке «Белагро», которая прошла в июне текущего года.

Как ранее сообщал Sputnik, белорусские аграрии уже убрали более 50% посевных площадей, к настоящему времени намолочено свыше трех миллионов тонн зерна.

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