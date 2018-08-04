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21:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Путин подписал закон о борьбе с самостроем

Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с самовольным строительством. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Агентство «Москва»

Поправки внесены в первую часть Гражданского кодекса. Закон дает определение самовольным постройкам, а также конкретизирует основания для их сноса. Кроме того, одной из мер в случае невыполнения решения о сносе таких построек предусмотрена конфискация земельных участков, на которых они построены.

Незаконной может быть признана любая постройка, нарушающая правила, установленные на момент начала ее строительства. При этом если собственник не мог знать о действующих ограничениях, получил все необходимые разрешения и «действовал добросовестно», то его постройка самостроем считаться не будет.

Чтобы избежать сноса, собственники могут достроить постройку так, чтобы она соответствовала действующему законодательству. На это, по новому закону, собственникам предоставляется от 6 месяцев до 3 лет.

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