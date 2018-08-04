Владимир Путин подписал закон о борьбе с самостроем

Источник: Агентство «Москва»

Поправки внесены в первую часть Гражданского кодекса. Закон дает определение самовольным постройкам, а также конкретизирует основания для их сноса. Кроме того, одной из мер в случае невыполнения решения о сносе таких построек предусмотрена конфискация земельных участков, на которых они построены.

Незаконной может быть признана любая постройка, нарушающая правила, установленные на момент начала ее строительства. При этом если собственник не мог знать о действующих ограничениях, получил все необходимые разрешения и «действовал добросовестно», то его постройка самостроем считаться не будет.