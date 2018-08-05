Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После визита к пенсионерке коллекторы умерли мучительной смертью
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Светлана Лобода перевезла новорожденную дочку в Россию
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
В чем первая леди Никарагуа провинилась перед жителями страны
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание»
В России предложили наказать Индию за Су-57
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Возможная девушка Петросяна точная копией Степаненко - мнение СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Алсу показала, как выглядит ее мама (фото)
Бритни Спирс в желтом мини прогулялась у Букингемского дворц
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
07:30 (мск), источник: Tengrinews

Серебряную монету Нацбанка продают за 330 тысяч тенге

Юбилейную серебряную монету Национального банка «20 лет Астаны» весом более килограмма продают за 330 тысяч тенге. Продажу открыли на одном из сайтов частных объявлений, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Продавец опубликовал фотографию паспорта изделия, где говорится, что монета номиналом 5000 тенге выполнена из серебра 925 пробы, имеет вес 1081 грамм и диаметр 100 миллиметров.

Напомним, в июне Национальный Банк выпускает в обращение коллекционные монеты, посвященные 20-летию Астаны, из серии монет «Выдающиеся события и люди». На лицевой стороне (аверсе) монет изображен герб Казахстана. На оборотной стороне (реверсе) монет расположен коллаж из знаковых зданий Астаны. В верхней части расположена надпись «АСТАНА» и стилизованное изображение неба. В нижней части расположено стилизованное изображение числа «20». Коллекционные монеты номиналом 5 000 тенге, 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Казахстана. Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Все новости региона
Роды в вагоне, украденные матрасы. Откровения казахстанского проводника
Владимир Путин подписал закон о борьбе с самостроем
Сукачев ответил Макаревичу: Мы за Крым триста лет воевали
Петросян подал встречный иск к супруге
«Фланелевые солдаты» признались в покушении на Мадуро
В Вологде «побег» малыша в подгузниках из детсада попал на видео
В Сети восхитились поступком кота, спасшего хозяйке жизнь
Стивен Сигал получил работу в МИД России
Спорт
Чемпион не забивает уже 363 минуты. Дерби с нулями Матч, который все ждали, закончился без голов
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь