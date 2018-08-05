Серебряную монету Нацбанка продают за 330 тысяч тенге

Напомним, в июне Национальный Банк выпускает в обращение коллекционные монеты, посвященные 20-летию Астаны, из серии монет «Выдающиеся события и люди». На лицевой стороне (аверсе) монет изображен герб Казахстана. На оборотной стороне (реверсе) монет расположен коллаж из знаковых зданий Астаны. В верхней части расположена надпись «АСТАНА» и стилизованное изображение неба. В нижней части расположено стилизованное изображение числа «20». Коллекционные монеты номиналом 5 000 тенге, 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Казахстана. Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.