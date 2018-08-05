Серебряную монету Нацбанка продают за 330 тысяч тенге
Юбилейную серебряную монету Национального банка «20 лет Астаны» весом более килограмма продают за 330 тысяч тенге. Продажу открыли на одном из сайтов частных объявлений, передает Tengrinews.kz.
Юбилейную серебряную монету Национального банка «20 лет Астаны» весом более килограмма продают за 330 тысяч тенге. Продажу открыли на одном из сайтов частных объявлений, передает Tengrinews.kz.
Продавец опубликовал фотографию паспорта изделия, где говорится, что монета номиналом 5000 тенге выполнена из серебра 925 пробы, имеет вес 1081 грамм и диаметр 100 миллиметров.
Напомним, в июне Национальный Банк выпускает в обращение коллекционные монеты, посвященные 20-летию Астаны, из серии монет «Выдающиеся события и люди». На лицевой стороне (аверсе) монет изображен герб Казахстана. На оборотной стороне (реверсе) монет расположен коллаж из знаковых зданий Астаны. В верхней части расположена надпись «АСТАНА» и стилизованное изображение неба. В нижней части расположено стилизованное изображение числа «20». Коллекционные монеты номиналом 5 000 тенге, 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Казахстана. Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.