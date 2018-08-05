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07:25 (мск), источник: Podrobno.uz

Американцы предоставят Узбекистану свои нефтегазовые технологии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. «Узбекнефтегаз» и Honeywell UOP (США) достигли договоренности по использованию технологии МТО и Separex, принадлежащих американской компании, на предприятиях нефтегазового сектора Узбекистана.

Источник: Podrobno.uz

Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, в рамках которого Honeywell UOP проведет опытно-промышленное испытание газоразделительного блока Separex на одном из предприятий АО «Узбекнефтегаз». При получении положительных результатов будет проработан вопрос внедрения данной технологии на других газоперерабатывающих объектах республики.

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Мембранные системы Separex используются для удаления кислого газа и воды из состава природного газа. Системы поставляются на блочной основе со спирально установленными мембранными элементами. Как отмечают специалисты производителя, преимуществами этих мембранных систем, по сравнению с обычными процессами на основе растворителей, являются повышение качества перерабатываемого природного газа, а также снижение капитальных и эксплуатационных затрат в процессе газопереработки.

Напомним, что Honeywell UOP является одной из американских компаний, с которыми в рамках официального визита президента Узбекистана в США в мае текущего года была достигнута договоренность по реализации совместных проектов.

В частности, с Honeywell UOP предусмотрена проработка вопроса реализации проекта по строительству производственного комплекса по выпуску метанола из природного газа, а также олефинов из метанола по технологии МТО (метанол в олефины) стоимостью 3,2 миллиарда долларов. По итогам разработки и утверждения предварительного технико-экономического обоснования проекта будут обсуждены формы дальнейшего сотрудничества с Honeywell UOP в качестве лицензиара технологии МТО.

Узбекистан, располагающий значительным углеводородным потенциалом, сегодня обладает примерно третью всех минерально-сырьевых запасов Центральной Азии и в настоящее время по добыче газа входит в двадцатку мировых лидеров.

Сумма инвестиций в нефтегазовую отрасль за годы независимости превысила 35 миллиардов долларов, из которых 57% приходятся на прямые иностранные инвестиции и кредиты.

В числе главных экономических приоритетов нефтегазовой отрасли на современном этапе — глубокая переработка углеводородного сырья, производство из нее продукции с высокой добавленной стоимостью, расширение географии экспорта, привлечение инвестиций.

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