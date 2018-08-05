Американцы предоставят Узбекистану свои нефтегазовые технологии

Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, в рамках которого Honeywell UOP проведет опытно-промышленное испытание газоразделительного блока Separex на одном из предприятий АО «Узбекнефтегаз». При получении положительных результатов будет проработан вопрос внедрения данной технологии на других газоперерабатывающих объектах республики.
Мембранные системы Separex используются для удаления кислого газа и воды из состава природного газа. Системы поставляются на блочной основе со спирально установленными мембранными элементами. Как отмечают специалисты производителя, преимуществами этих мембранных систем, по сравнению с обычными процессами на основе растворителей, являются повышение качества перерабатываемого природного газа, а также снижение капитальных и эксплуатационных затрат в процессе газопереработки.
Напомним, что Honeywell UOP является одной из американских компаний, с которыми в рамках официального визита президента Узбекистана в США в мае текущего года была достигнута договоренность по реализации совместных проектов.
В частности, с Honeywell UOP предусмотрена проработка вопроса реализации проекта по строительству производственного комплекса по выпуску метанола из природного газа, а также олефинов из метанола по технологии МТО (метанол в олефины) стоимостью 3,2 миллиарда долларов. По итогам разработки и утверждения предварительного технико-экономического обоснования проекта будут обсуждены формы дальнейшего сотрудничества с Honeywell UOP в качестве лицензиара технологии МТО.
Узбекистан, располагающий значительным углеводородным потенциалом, сегодня обладает примерно третью всех минерально-сырьевых запасов Центральной Азии и в настоящее время по добыче газа входит в двадцатку мировых лидеров.
Сумма инвестиций в нефтегазовую отрасль за годы независимости превысила 35 миллиардов долларов, из которых 57% приходятся на прямые иностранные инвестиции и кредиты.
В числе главных экономических приоритетов нефтегазовой отрасли на современном этапе — глубокая переработка углеводородного сырья, производство из нее продукции с высокой добавленной стоимостью, расширение географии экспорта, привлечение инвестиций.