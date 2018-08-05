Цена угля взлетела с 8 до 17 тыс. тенге в ВКО
Неразбериха с популярным видом топлива началась в ВКО еще до старта отопительного сезона, передает Устинка LIVE.
Неразбериха с популярным видом топлива началась в ВКО еще до старта отопительного сезона, передает Устинка LIVE.
Если в 2017 ажиотаж вокруг угля вызвал его дефицит
«Перекупщики, приобретая топливо по сниженной цене, реализуют его в регионах по индивидуальной ставке. Мы не имеем полномочий регулировать стоимость угля в регионах», — пояснил начальник отдела энергетики Нурлан Рамазанов.
Он также отметил, что нехватка угля может произойти осенью. В ЖКХ посчитали, что с приобретением твердого топлива лучше не медлить.
«Ажиотаж создают сами грузоперевозчики, так как им приходится буквально жить по нескольку дней на карьерах. Отсюда и завышенные цены», — рассказал Рамазанов. К решению данного вопроса собирается подключиться партия «Нур Отан».