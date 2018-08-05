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07:11 (мск), источник: Nur.kz

Цена угля взлетела с 8 до 17 тыс. тенге в ВКО

Неразбериха с популярным видом топлива началась в ВКО еще до старта отопительного сезона, передает Устинка LIVE.

Источник: Nur.kz
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Если в 2017 ажиотаж вокруг угля вызвал его дефицит из-за проблем с доставкой, то теперь камнем преткновения стала цена. Чуть больше месяца назад в областном центре был подписан меморандум, регулирующий цены на твердое топливо. Таким образом стоимость социального угля составляет 8,3 тыс тенге, а розничного — 8,8 тыс тенге. Несмотря на это, в некоторых районах цена взлетела больше, чем в 2 раза и составляет 17 тыс. тенге. Торговцы списывают это на транспортные затраты. В областном управлении ЖКХ придерживаются другого мнения.

«Перекупщики, приобретая топливо по сниженной цене, реализуют его в регионах по индивидуальной ставке. Мы не имеем полномочий регулировать стоимость угля в регионах», — пояснил начальник отдела энергетики Нурлан Рамазанов.

Он также отметил, что нехватка угля может произойти осенью. В ЖКХ посчитали, что с приобретением твердого топлива лучше не медлить.

«Ажиотаж создают сами грузоперевозчики, так как им приходится буквально жить по нескольку дней на карьерах. Отсюда и завышенные цены», — рассказал Рамазанов. К решению данного вопроса собирается подключиться партия «Нур Отан».

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