Заплати 4% и спи спокойно. ФНС определилась с размером ставки для самозанятых

Источник: Reuters

Налоговая служба определилась с размером ставки для самозанятых 4%. Как заявлял ранее глава ФНС Михаил Мишустин, для уплаты сбора нужно будет скачать мобильное приложение и пройти регистрацию без посещения налоговой инспекции.

Готовы ли вы платить государству 4% от своих доходов? Business FM решила задать этот вопрос тем, кто работает на себя.

Говорит преподаватель французского языка Лада:

Читайте также Минтруд предлагает вывести самозанятых из-под действия Трудового кодекса

«Нет. Я поэтому вообще никогда не хотела работать на государство, я хотела всегда работать фрилансером и работать на себя. Потому что когда я была маленькая, моя учительница первая по французскому языку работала так всегда и работает так до сих пор. У нее все хорошо, и я бы хотела с нее брать пример. Я могу сказать по этому поводу только одно, что государство уже скоро будет брать налог на воздух, потому что не с чего брать налоги, и теперь решили брать налоги просто с преподавателей».

Скорее, да, чем нет — так ответил на вопрос мастер на час Илья:

«Я и так работаю в белую, но не полностью. Я работаю с юридическими лицами через ИП, плачу от этого 6% подоходного налога. А работаю с частными лицами, с маленьким бюджетом за наличный расчет. Соответственно, они хотят на эту часть моего дохода наложить свою лапу, но я не знаю, что они готовы предложить мне взамен. Да, возможно, эти сделки проходят по банковским операциям, к примеру, платиться на карту, то возможно, я бы там оплачивал, чтобы не привлекать внимание налоговой, если человек мне платит на карту с переводом, то я бы оплатил 3−4% — в принципе, сумма небольшая».

Мнение начинающего кондитера Милы:

«С одной стороны, конечно, с точки зрения законодательства, это все хорошо, потому что по правилам все должно быть открыто, все должны платить налоги, но, с другой стороны, бизнесу и так тяжело выживать, и если еще все эти налоги платить, то половина организаций закроется. Если это как-то поможет искоренить коррупцию, то да, я готова платить налоги, а если это опять будет куда-то деваться, непонятно, то это не очень хорошо».

Читайте также Самозанятые будут оплачивать налог и медстраховку с 2019 года

Специальный налоговый режим для самозанятых предполагает освобождение почти от всех обязательных страховых платежей, кроме взносов в Фонд обязательного медицинского страхования.

Как заявлял ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин, государство обеспечит самозанятым только минимальную социальную пенсию. Об остальном они должны позаботиться сами.