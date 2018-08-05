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10:04 (мск), источник: BFM.ru

Заплати 4% и спи спокойно. ФНС определилась с размером ставки для самозанятых

Для уплаты сбора нужно будет скачать мобильное приложение и пройти регистрацию без посещения налоговой инспекции. Business FM узнала у самозанятых, готовы ли они платить государству 4% от своих доходов.

Источник: Reuters

Налоговая служба определилась с размером ставки для самозанятых 4%. Как заявлял ранее глава ФНС Михаил Мишустин, для уплаты сбора нужно будет скачать мобильное приложение и пройти регистрацию без посещения налоговой инспекции.

Готовы ли вы платить государству 4% от своих доходов? Business FM решила задать этот вопрос тем, кто работает на себя.

Говорит преподаватель французского языка Лада:
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«Нет. Я поэтому вообще никогда не хотела работать на государство, я хотела всегда работать фрилансером и работать на себя. Потому что когда я была маленькая, моя учительница первая по французскому языку работала так всегда и работает так до сих пор. У нее все хорошо, и я бы хотела с нее брать пример. Я могу сказать по этому поводу только одно, что государство уже скоро будет брать налог на воздух, потому что не с чего брать налоги, и теперь решили брать налоги просто с преподавателей».

Скорее, да, чем нет — так ответил на вопрос мастер на час Илья:

«Я и так работаю в белую, но не полностью. Я работаю с юридическими лицами через ИП, плачу от этого 6% подоходного налога. А работаю с частными лицами, с маленьким бюджетом за наличный расчет. Соответственно, они хотят на эту часть моего дохода наложить свою лапу, но я не знаю, что они готовы предложить мне взамен. Да, возможно, эти сделки проходят по банковским операциям, к примеру, платиться на карту, то возможно, я бы там оплачивал, чтобы не привлекать внимание налоговой, если человек мне платит на карту с переводом, то я бы оплатил 3−4% — в принципе, сумма небольшая».

Мнение начинающего кондитера Милы:

«С одной стороны, конечно, с точки зрения законодательства, это все хорошо, потому что по правилам все должно быть открыто, все должны платить налоги, но, с другой стороны, бизнесу и так тяжело выживать, и если еще все эти налоги платить, то половина организаций закроется. Если это как-то поможет искоренить коррупцию, то да, я готова платить налоги, а если это опять будет куда-то деваться, непонятно, то это не очень хорошо».

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Специальный налоговый режим для самозанятых предполагает освобождение почти от всех обязательных страховых платежей, кроме взносов в Фонд обязательного медицинского страхования.

Как заявлял ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин, государство обеспечит самозанятым только минимальную социальную пенсию. Об остальном они должны позаботиться сами.

Например, самозанятые смогут добровольно отчислять деньги в ПФР, чтобы купить нужное количество баллов для страховой пенсии, или вступить в систему индивидуального пенсионного капитала, когда она будет создана.

Самозанятым предложат платить налог через приложение
Во время загрузки произошла ошибка.
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