Поток туристов в Крым с начала года вырос более чем на четверть — Голодец

«Поток туристов растет день ото дня. С момента открытия Крымского моста через него проехало уже 1,5 миллиона туристов, и за семь месяцев мы видим приток туристический на крымскую землю на 26%», — сообщила Голодец.

Ранее об увеличении числа туристов на полуострове премьеру РФ Дмитрию Медведеву доложил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, по состоянию на 30 июля в Крыму отдохнули 3 миллиона 820 тысяч человек, а в бюджет региона от объектов размещения уже поступили налоги на 1 миллиард 170 миллионов рублей.