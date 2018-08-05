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12:47 (мск), источник: РИА Крым

Поток туристов в Крым с начала года вырос более чем на четверть — Голодец

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что приток туристов на Крымский полуостров за семь месяцев увеличился более чем на 25%, сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Поток туристов растет день ото дня. С момента открытия Крымского моста через него проехало уже 1,5 миллиона туристов, и за семь месяцев мы видим приток туристический на крымскую землю на 26%», — сообщила Голодец.

Ранее об увеличении числа туристов на полуострове премьеру РФ Дмитрию Медведеву доложил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, по состоянию на 30 июля в Крыму отдохнули 3 миллиона 820 тысяч человек, а в бюджет региона от объектов размещения уже поступили налоги на 1 миллиард 170 миллионов рублей.

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