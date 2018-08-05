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11:47 (мск), источник: РИА Новости

Волгоградский фермер производит козий сыр по итальянским технологиям

ВОЛГОГРАД, 5 авг — РИА Новости, Светлана Самсонова. Меры, которые РФ приняла в ответ на санкции Запада, сыграли на руку фермеру из Волгоградской области Магомеду Алиеву: козий сыр и молоко, что производятся на его семейной ферме, единственной козьей в регионе, стали востребованными в местных небольших сетевых магазинах. Теперь он мечтает о расширении производства и поставках продукции крупным ритейлерам, но мечты могут не сбыться из-за долга перед энергетиками в 5 миллионов рублей.

Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада Россия также продлевала и свои ответные меры, в последний раз — до конца 2019 года.

Жители Цацы

Хутор Алиев, названный в честь семьи чабанов, которые не одно десятилетие занимаются животноводством в степях Светлоярского района, расположен в селе Цаца (ударение на последнюю «а»), удаленном на 70 километров от центра Волгограда. Здесь, продолжая дело своих родителей, Магомед Алиев пять лет назад организовал семейную козоводческую ферму. В хуторе уже никто из людей не живет — родные Магомеда перебрались в само село, теперь тут обитают его козы.

Стадо белых коз с зелеными спинами — пометки делались при ветеринарном обследовании, чтобы не запутаться, какое животное уже осмотрели, — жевали траву на лугу. Заметив машину, отара рванула вперед.

«Мои козочки — 495 голов», — Алиев останавливает старенький автомобиль посреди степи. Козы все равно не дали себя погладить, пошли прочь от незваных гостей.

Почти 500 голов — это только дойное стадо. Всего на ферме Алиева около 750 коз, включая повзрослевших козлят, которые родились в марте этого года. Их держат в отдельном загоне.

«Последние две недели дожди не дают работать. Козы тоже не любят. Как только закапает, сразу не ферму возвращаются. Урожай никак собрать не можем», — говорит фермер.

Алиев выращивает корма для своей отары — люцерну, суданку. Как и у многих фермеров, хозяйство у него многопрофильное — держит еще коров и овец, на полях в 1,1 тысячи гектаров растет пшеница и ячмень, причем на части площадей построена система орошения. Если случится неурожай, то убытки покроются прибылью от мясного и молочного животноводства. И наоборот. Но зерновые, в основном, тоже идут на корм скотине.

«В 2013 году в районной администрации рассказали о новой госпрограмме поддержке семейных козоводческих ферм. Меня даже уговаривали в ней поучаствовать. На тот момент я уже держал крупный рогатый скот и овец. Долго не соглашался, козы — как-то несерьезно. Но однажды в супермаркете увидел в продаже козье молоко, произведенное во Франции по цене 350 рублей за литр. И понял, что дело может быть выгодным. К тому же как-то обидно стало, неужели ближе Франции нигде козье молоко не производят», — говорит Алиев.

Подал документы на грант и получил 6 миллионов рублей. Грант выдавался на условиях софинансирования — 60% на строительство фермы и закупку оборудования дает государство, остальную сумму фермер находит сам.

«Организация козьей фермы и производства по переработке молока в сыр всего обошлась в 10 миллионов рублей. Мы построили современный козлятник, закупили 300 козочек, оборудование для пастеризации молока, изготовления сыра в Италии. Также приобрели машинку для упаковки продукции», — рассказывает Алиев.

Качотта по-волгоградски

Цех, где пастеризуется козье молоко и производится сыр, находится прямо во дворе дома Алиевых. Внутри стоит большой чан, в котором все и происходит — молоко пастеризуется, охлаждается, потом добавляется закваска и сычужный элемент. Все процессы автоматизированы, надо лишь выбрать нужную программу.

В помещении стоят два стеллажа с небольшими сырными головками — сушатся. Рядом на столе в специальных пластиковых формах лежат только что засоленные сыры. Их нужно каждые два-три часа переворачивать, чтобы они приняли правильную форму, из них вышла лишняя влага, а потом их отправят на стеллаж, а затем в камеру созревания, которая также находится во дворе.

Магомед и его жена Аида прошли обучение в итальянской компании, где закупали сыроварное оборудование. Научились делать сыр качотта. Магомед говорит, что это самый универсальный сыр. Его можно готовить с приправами и без, он может быть и молодым, и большого срока созревания — до одного года. Закваску, основной элемент для сыра, который наделяет его особым вкусом, Алиевы покупают тоже в Италии. Поэтому смело можно говорить, что их продукция изготавливается по итальянским рецептам и технологиям.

«В день мы надаиваем около 900 литров молока, половину этого объема пускаем на сыр. Сейчас спрос на продукцию немного упал — лето. В жару люди охотнее пьют квас, но излишки молока отправляем на сыр, который пролежит несколько месяцев в камере созревания. А вообще, в день производим 40 килограммов сыра, можем и больше», — говорит Магомед.

Алиев зарегистрировал свою торговую марку — «Твой источник силы», или коротко — ТИС. Именно под этим названием сыр качотта и козье молоко поступают в магазины Волгограда. Сотрудничество сложилось с рядом сетей. Были попытки выйти на крупных ритейлеров.

По его словам, договор с одним из них был заключен еще год назад. «Никак бумажные формальности не утрясем», — вздыхает Магомед.

Качество продукции высокое, по крайней мере так отзываются, по словам Алиева, его итальянские партнеры. Да и цена на качотту, сделанную в Светлоярском районе, намного ниже импортного аналога — 600 против тысячи рублей.

«Вообще, санкции, конечно, сыграли положительную роль для развития сельского хозяйства. Государство выделяет гранты, субсидии. Наша продукция наконец-то появилась в магазинах. До санкций, если и были козьи сыры, то только французские, итальянские», — говорит Алиев.

Семейная ферма Магомеда Алиева в 2017 году получила золотую медаль на международной выставке «АгроРусь», которая проходила в Санкт-Петербурге, в категории лучшей семейной животноводческой фермы. По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, козоводческая ферма — единственная в регионе. Да и вообще в стране не так много молочных предприятий, где есть полный цикл производства — от выращивания кормов для коз до изготовления этикеток для сыра.

На ферме у Магомеда работают еще семь человек — доярки, скотники, трактористы. Заработная плата по сельским меркам у них средняя — около 15 тысяч рублей.

Лишь бы не мешали

В семье Алиевых двое детей — восьмилетняя Зуля и четырехлетний Султан. Супруги ждут пополнения, скоро на свет должен появиться третий малыш. Расширяться Магомед планировал и в бизнесе, но конфликт с энергетиками поставил под сомнение реализацию задуманного.

«Этой весной я погасил большой кредит — на строительство орошения пять лет назад брал 10 миллионов рублей. Собирался покупать оборудование для производства кисломолочной продукции из козьего молока — кефира, йогурта, увеличить дойное поголовье до 600 коз, поставить в Волгограде небольшие торговые павильоны под своей маркой ТИС, но неожиданно и, я считаю, незаконно, энергетики выставили мне счет в 5 миллионов рублей за электричество за семь месяцев, якобы трансформатор тока у нас был просрочен и поэтому потребление электричества было безучетным. Хотя, когда нас подключали весной 2017 года, никто из представителей компании не сказал, что у нас что-то не так. Выяснилось это только осенью, когда я подал заявку на отключение электроснабжения на зиму. Для сравнения, раньше я платил за тот же период 50−60 тысяч рублей», — говорит Алиев.

Сейчас фермер решает проблему в судебном порядке. По словам Алиева, если его не удастся оспорить, то ферма может просто обанкротиться.

«За пять лет я вложил в козоводческую ферму 25 миллионов рублей, вместе с грантом. Буду вкладывать еще деньги, если не помешают», — резюмирует Алиев.

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