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11:32 (мск), источник: РИА Новости

Аналитики рассказали, как повысить инвестиции в российский АПК

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Привлекательность российского сельского хозяйства для инвесторов сложно повысить без устранения барьеров, стоящих на пути отрасли, и развития технологий, прокомментировала РИА Новости руководитель исследовательского центра международной консалтинговой компании Deloitte в СНГ Лора Землянская.

Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры, в последний раз — до конца 2019 года.

«Единственный фактор, влияющий на объем инвестиций в любую отрасль, — это ее привлекательность для инвесторов. Если говорить про то, как повысить привлекательность сельского хозяйства в России для инвесторов, прежде всего, необходимо разобраться с ключевыми барьерами развития бизнеса этой и смежной отраслей, такими как стоимость энергетических ресурсов, нехватка квалифицированного персонала и недостаточная платежеспособность населения», — считает Землянская.

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Кроме того, по ее словам, новым и важным фактором роста конкурентоспособности агробизнеса в России и, соответственно, роста привлекательности для инвесторов является распространение технологий, а именно, автоматизация ключевых процессов для повышения экономической эффективности бизнеса.

«Также интересными для бизнеса направлениями являются накопление генетической информации и ее обработка, точное земледелие и биотехнологии», — продолжила она.

Землянская также отметила, что с одной стороны, можно отметить, что за четыре года действия продэмбарго компании стали чаще говорить про увеличение производства и выход на новые рынки как о приоритетных стратегиях. С другой стороны, приоритетной стратегией для бизнеса остается сокращение расходов.

«По данным ежегодного исследования Deloitte, которое проводится с 2015 года, состояние АПК РФ заметно улучшается: к концу 2017 года почти 90% респондентов склонны к положительным оценкам ситуации в своей компании», — заключила собеседница агентства.

В приоритете сельского хозяйства — развитие экспорта
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