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12:40 (мск), источник: Ежедневник.by

МАРТ определит поставщиков импортного алкоголя на конкурсе

На открытом конкурсе, объявленном МАРТ, будут определены поставщики импортной продукции в 2019 году.

Источник: Ежедневник.by

В частности, министерство выдаст разрешения на ввоз шампанского и вин игристых, вермута и виноградных натуральных вин, сидра, коньяков, виски, рома, джина, водки, ликеров, хересного бренди, арманьяка, граппы, кальвадоса и пр.

Необходимые документы, включая документы о численности работников, их среднемесячной заработной плате, отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, потенциальные поставщики должны направить в министерство до 4 сентября этого года.

На протяжении последних лет в поставках импортного алкоголя в Беларусь принимает участие около 30 компаний.

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