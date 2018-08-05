В Минской области убрали 64% площадей зерновых

Среди районов Минской области в лидерах по намолоту Слуцкий (более 100 тыс. т зерна), Несвижский (более 92 тыс.) и Копыльский (более 72 тыс.) районы. На четвертом и пятом месте расположились Минский и Пуховичский с 64 тыс. т и почти 56 тыс. т намолоченного зерна соответственно.