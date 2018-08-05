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17:16 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минской области убрали 64% площадей зерновых

К 5 августа в Минской области намолотили более 908 тыс. т зерновых, средняя урожайность среди хозяйств Минщины составила 29,3 ц/га, убрано 64% площадей, передает SB.BY со ссылкой на Миноблисполком.

Среди районов Минской области в лидерах по намолоту Слуцкий (более 100 тыс. т зерна), Несвижский (более 92 тыс.) и Копыльский (более 72 тыс.) районы. На четвертом и пятом месте расположились Минский и Пуховичский с 64 тыс. т и почти 56 тыс. т намолоченного зерна соответственно.

По урожайности лидируют Несвижский (44,7 ц/га), Дзержинский (43,4 ц/га) и Минский (42,3 ц/га) районы. Замыкают пятерку лучших по этому показателю Клецкий и Молодечненский районы с 39,1 ц/га и 36 ц/га соответственно.

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