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22:30 (мск), источник: Informburo.kz

На 35% КТЖ увеличила перевозку угля для населения этим летом

В КТЖ сообщили, что тариф в летний период на перевозку угля по железной дороге не повышался.

Источник: Informburo.kz

Более 2 млн тонн угля отправлено в разные регионы страны с мая этого года. Это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Больше всего твёрдого топлива перевезено в июне — 850 тысяч тонн, рост к прошлому году составил 74%, сообщила пресс-служба АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

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По данным компании, за три последних месяца этого года для населения и коммунальных нужд Акмолинской области доставлено около 300 тысяч тонн твёрдого топлива (на 126 тысяч тонн больше, чем в минувшем году), Восточно-Казахстанской — 244 тысячи тонн (рост на 124 тысячи тонн), Алматинской — 456 тысяч тонн (рост на 194 тысячи тонн). Превышают показатели поставки угля и в Карагандинскую и Туркестанскую области.

В КТЖ сообщили, что тариф в летний период на перевозку угля по железной дороге не повышался. Стоимость перевозки одной тонны угля по маршруту Кызылжар — Астана составляет 1 719 тенге, по маршруту Дегелен — Ново-Усть-Каменогорск — 1 500 тенге, Дегелен — Семей — 824 тенге.

В компании рассказали, как избежать ажиотажа в отопительный сезон: для стабильного снабжения пот­ребителей углём необходимо, чтобы грузоотправители вовремя подавали планы ориентировочной погрузки для конкретного региона.

В регионах сейчас ведётся ежесуточный мониторинг поступления угля на станции, отделения дороги, а также его наличия на угольных складах.

АО «НК «КТЖ» имеет достаточное количество вагонов для обеспечения перевозки угля в регионы Казахстана, заверили в пресс-службе компании.

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