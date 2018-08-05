На 35% КТЖ увеличила перевозку угля для населения этим летом
В КТЖ сообщили, что тариф в летний период на перевозку угля по железной дороге не повышался.
В КТЖ сообщили, что тариф в летний период на перевозку угля по железной дороге не повышался.
Более 2 млн тонн угля отправлено в разные регионы страны с мая этого года. Это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Больше всего твёрдого топлива перевезено в июне — 850 тысяч тонн, рост к прошлому году составил 74%, сообщила
По данным компании, за три последних месяца этого года для населения и коммунальных нужд Акмолинской области доставлено около 300 тысяч тонн твёрдого топлива (на 126 тысяч тонн больше, чем в минувшем году),
В КТЖ сообщили, что тариф в летний период на перевозку угля по железной дороге не повышался. Стоимость перевозки одной тонны угля по маршруту Кызылжар — Астана составляет 1 719 тенге, по маршруту Дегелен —
В компании рассказали, как избежать ажиотажа в отопительный сезон: для стабильного снабжения потребителей углём необходимо, чтобы грузоотправители вовремя подавали планы ориентировочной погрузки для конкретного региона.
В регионах сейчас ведётся ежесуточный мониторинг поступления угля на станции, отделения дороги, а также его наличия на угольных складах.
АО «НК «КТЖ» имеет достаточное количество вагонов для обеспечения перевозки угля в регионы Казахстана, заверили в