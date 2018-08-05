Названы самые популярные подержанные внедорожники и кроссоверы в России
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных в России внедорожников и кроссоверов с пробегом.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных в России внедорожников и кроссоверов с пробегом.
По данным агентства, за первое полугодие 2018 года в России было перепродано 584 тысяч легковых автомобилей сегмента SUV, что на семь процентов превышает результат за аналогичный период прошлого года.
Лидером рынка традиционно стал внедорожник LADA 4×4 с результатом в 44 тысяч проданных единиц. Вторую строчку рейтинга занял Chevrolet Niva, который разошелся тиражом в 34 тысячи автомобилей. Третья позиция досталась автомобилю Toyota RAV4 с показателем 19 тысяч перепроданных машин.
Четвертое и пятое место поделили Nissan
В рейтинг также вошли Renault Duster, Honda
Ранее эксперты портала SpeedMe назвали самые надежные автомобили на вторичном сегменте российского рынка. Рейтинг возглавили Hyundai Solaris, Peugeot-508 и Volkswagen Polo.