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19:10 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые популярные подержанные внедорожники и кроссоверы в России

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных в России внедорожников и кроссоверов с пробегом.

По данным агентства, за первое полугодие 2018 года в России было перепродано 584 тысяч легковых автомобилей сегмента SUV, что на семь процентов превышает результат за аналогичный период прошлого года.

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Лидером рынка традиционно стал внедорожник LADA 4×4 с результатом в 44 тысяч проданных единиц. Вторую строчку рейтинга занял Chevrolet Niva, который разошелся тиражом в 34 тысячи автомобилей. Третья позиция досталась автомобилю Toyota RAV4 с показателем 19 тысяч перепроданных машин.

Четвертое и пятое место поделили Nissan X-Trail с результатом в 16 тысяч и Nissan Qashqai с показателем почти 10 тысяч единиц.

В рейтинг также вошли Renault Duster, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan и KIA Sportage.

Ранее эксперты портала SpeedMe назвали самые надежные автомобили на вторичном сегменте российского рынка. Рейтинг возглавили Hyundai Solaris, Peugeot-508 и Volkswagen Polo.

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