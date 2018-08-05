Названы самые популярные подержанные внедорожники и кроссоверы в России

По данным агентства, за первое полугодие 2018 года в России было перепродано 584 тысяч легковых автомобилей сегмента SUV, что на семь процентов превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Лидером рынка традиционно стал внедорожник LADA 4×4 с результатом в 44 тысяч проданных единиц. Вторую строчку рейтинга занял Chevrolet Niva, который разошелся тиражом в 34 тысячи автомобилей. Третья позиция досталась автомобилю Toyota RAV4 с показателем 19 тысяч перепроданных машин.

Четвертое и пятое место поделили Nissan X-Trail с результатом в 16 тысяч и Nissan Qashqai с показателем почти 10 тысяч единиц.

В рейтинг также вошли Renault Duster, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan и KIA Sportage.