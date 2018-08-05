Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Екатерина Стриженова показала подросшего внука
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Рената Литвинова поддержала Земфиру на выступлении в Москве
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Кущевка попалась: что выявила «скрытая проверка» МВД
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
У СМИ есть 3 версии, куда пропал Порошенко
Хоккеист США на тракторе высмеял санкции против РФ
Рената Литвинова поддержала Земфиру на выступлении в Москве
Меган Маркл провела день рождения на чужой свадьбе (фото)
"35 лет – это уже баба": На "Давай поженимся" разгорелся конфликт
Лорак сняла обручальное кольцо после измены мужа
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
16Лесные пожары в Греции
22:35 (мск), источник: Sputnik

Почему в Узбекистане откладывается легальная тонировка автомобилей

Предполагалось, что автовладельцы Узбекистана смогут приобрести разрешение на тонировку с 1 августа.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Автовладельцам придется не меньше месяца ждать легализации тонировки автомобилей, так как МВД Узбекистана и Агентство «Узстандарт» пока не утвердили государственный стандарт тонировки стекол авто. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Читайте также
Американцы предоставят Узбекистану свои нефтегазовые технологии

Госструктурам в течение месяца необходимо разработать и согласовать порядок выдачи, учета и прекращения действия разрешения на установку тонировки, а также внести в кабмин предложения об усилении ответственности тех физических и юридических лиц, кто будет ездить с тонированными стеклами незаконно.

Кроме того, в месячный срок МВД и «Узстандарт» должны утвердить порядок взимания обязательного сбора за временный въезд и транзит по территории Узбекистана легковых автотранспортных средств с тонированными стеклами иностранных государств.

Пока все нормативные документы не подготовят, любая тонировка будет считаться нелегальной. Исключением считается темная полоса на верхней части лобового стекла шириной не более 14 см и в пределах светопропускания не ниже 30 процентов.

Ранее Правительство Узбекистана одобрило предложение министерств внутренних дел и финансов о разрешении эксплуатации легковых автотранспортных средств с тонированными стеклами на платной основе с 1 августа 2018 года.

Все новости региона
 В Ташкенте убит начальник патрульно-постовой службы МВД Узбекистана
В Узбекистане составят список рекомендуемых для свадеб песен
Госдеп велел российскому дипломату объясниться за свою страну
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Самолет-транспортник войск Гитлера с людьми разбился в Швейцарии
Строители взорвали огромный комбинат в Иванове
В Сочи объяснили отсутствие решетки в месте ЧП с ребенком
В Испании задержали «номера три» в иерархии «русской мафии»
ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ
Спорт
Новый нападающий пока не помогает. Карпин обыгрывает ЦСКА Первое поражение новой команды Гончаренко
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Какую квартиру может купить в ипотеку средний москвич
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь