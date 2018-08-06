В Волгограде насчитали 368 аварийных домов

Источник: Комсомольская правда

По данным ведомства, все эти дома попали в список непригодных для жилья за последние шесть лет.

Как сообщает «КП-Волгоград», всего в Волгограде насчитывается 368 аварийных домов, из них 367 стали аварийными в процессе их эксплуатации. Общая площадь таких домов — 218 тысяч квадратных метров, в них проживает 13342 человека. На втором месте — Волжский. Там насчитывается 14 непригодных для жизни домов, в которых обитает 232 человека. На третьем месте — Ольховский район. 13 аварийных домов, где вынуждены ютиться 102 человека.

Отметим, что меньше всего аварийных домов насчитывается в Жирновском районе — там непригодным для проживания признали всего один многоквартирный дом, в котором проживает 16 человек.