В Волгограде насчитали 368 аварийных домов
Комитет строительства Волгоградской области посчитал количество аварийных домов, находящихся на территории Волгограда.
Комитет строительства Волгоградской области посчитал количество аварийных домов, находящихся на территории Волгограда.
По данным ведомства, все эти дома попали в список непригодных для жилья за последние шесть лет.
Как сообщает «КП-Волгоград», всего в Волгограде насчитывается 368 аварийных домов, из них 367 стали аварийными в процессе их эксплуатации. Общая площадь таких домов — 218 тысяч квадратных метров, в них проживает 13342 человека. На втором месте — Волжский. Там насчитывается 14 непригодных для жизни домов, в которых обитает 232 человека. На третьем месте — Ольховский район. 13 аварийных домов, где вынуждены ютиться 102 человека.
Отметим, что меньше всего аварийных домов насчитывается в Жирновском районе — там непригодным для проживания признали всего один многоквартирный дом, в котором проживает 16 человек.
В целом же в Волгоградской области аварийными признаны 447 домов, в которых живут 14834 человека.