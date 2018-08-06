Центр поддержки стартапов создадут во Владивостоке
Об этом заявил глава города Виталий Веркеенко на площадке XII Саммита городов АТР.
Об этом заявил глава города Виталий Веркеенко на площадке XII Саммита городов АТР.
Во Владивостоке откроют платформу для поддержки предпринимательских инициатив. Об этом заявил глава города Виталий Веркеенко на площадке XII Саммита городов АТР, который прошел в японском городе Фукуока с 1 по 3 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В рамках мероприятий саммита Виталий Веркеенко посетил центр поддержки стартапов Фукуока Fukuoka grows next, созданный при поддержке муниципалитета. Этот город стал одной из территорий, где реализуется национальная стратегическая инициатива
«Фукуока входит в пятерку крупнейших городов Японии,
Виталий Веркеенко отметил, что подобный центр планируется создать во Владивостоке.
«Японские эксперты, подарившие Владивостоку современную концепцию пространственного развития, отметили, что одной из сильных сторон города является концентрация высших учебных заведений, назвав Владивосток “воротами в инновации”. Для того чтобы развить этот потенциал, необходима платформа для поддержки предпринимательских инициатив и инновационных стартапов. И мы планируем создать такую во Владивостоке. Развитие предпринимательской активности и поддержка
Владивосток возьмет на заметку опыт Фукуоки, детали создания центра договорились обсудить подробнее в приморской столице в сентябре.
Помимо развития предпринимательства создание такой платформы послужит дополнительным стимулом для закрепления молодежи на Дальнем Востоке, отметил Виталий Веркеенко.
«Молодежь будущее Владивостока, необходимо найти действенные механизмы мотивации и поддержки талантливой и инициативной молодежи, для того чтобы она оставалась жить и работать в нашем городе», — добавил глава приморской столицы.
Напомним, по мнению главы приморской столицы, Владивосток призван стать центром международного сотрудничества России в
«Во Владивостоке работают семь генеральных консульств и 16 почетных консулов иностранных государств. Ни один город России, кроме столиц, не может похвастаться таким вниманием других стран мира. Недаром название города означает “владеющий Востоком”. Именно здесь формируются евразийские связи, дающие импульс к развитию международных отношений и экономической активности России со странами АТР, и мы должны по максимуму использовать это преимущество», — заявил Виталий Веркеенко.