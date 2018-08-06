Генпланы Ташкента и Самарканда могут разработать иностранные компании

Это вызвано тем, что в стране существует ряд системных проблем в этом направлении, и, в частности, полностью отсутствует градостроительная документация по многим направлениям, а там, где она есть — крайне низкого качества. Это приводит к хаотичному размещению и застройке объектов жилищного строительства, отсутствию их сопряженности с объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Кроме того, в стране отсутствует единая государственная политика по планированию и стимулированию урбанизации, практически нет сформированной целостной государственной жилищной политики, а также механизмов ее реализации.

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Проблемы с хаотичной застройкой недавно признала и столичная администрация.

«В течение долгого времени в Ташкенте новые здания хаотично возникали внутри жилых кварталов без учета инфраструктурной составляющей — загруженности дорог, чрезмерной нагрузки на электроснабжение и других. Хоким Ташкента отметил, что такую практику следует прекратить. После деловой поездки представителей хокимията в Сингапур был перенят международный опыт в сфере городского строительства, а также принята концепция применения мастер-планов при градостроительстве. Это запланированный заранее способ разделения промышленных, коммерческих и жилых зон», — отметили в хокимияте города.

Теперь в каждом районе столицы планируется построить комплекс современных зданий, подобный Tashkent City.

Кроме того, Общественный совет при столичной администрации выдвинул предложение об открытости генерального плана Ташкента.

«До сих пор у нас есть такое представление о том, что генплан остается закрытым, в то время как в России, Казахстане, Кыргызстане, во-первых, он имеется, во-вторых, он доступен в Интернете. Генеральный план — это не просто картинка, а видение того, где расположены жилые дома, застройки, коммерческие организации и что будет через 15 лет. И люди, которые покупают квартиру где-либо, будут знать, что этот дом не снесут, также, как и потенциальные инвесторы, берущие земли, тоже будут это знать», — сказала член Общественного совета Азиза Умарова.