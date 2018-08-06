BRT в Алматы обошёлся бюджету в 4,2 млрд тенге
Строительство линии скоростного автобуса по улице Тимирязева планируют завершить к середине сентября.
Строительство линии скоростного автобуса по улице Тимирязева планируют завершить к середине сентября.
Реконструкция
«Дорожно-строительные работы по проезжей части планируется завершить до 15 сентября 2017 года. Срок завершения всех работ запланирован до конца текущего года», — сообщили в
Станции метробуса будут расположены с правой стороны от выделенной полосы для общественного транспорта. Длина платформы составит 40−60 метров.
Городские власти уже говорят о положительных результатах первого участка BRT, который был открыт в 2017 году.
«Благодаря реконструкции участка протяжённостью 4 км из 9 запланированных уже наблюдается увеличение пассажиропотока в общественном транспорте, а после завершения строительства всего коридора BRT предполагается увеличение пассажиропотока на 20% и сокращение времени в пути на 30%», — отмечают в
По первой линии BRT будут ездить 67 автобусов длиной 18 метров, интервал между ними составит 3−5 минут. Метробусам будет предоставлен приоритет на регулируемых перекрёстках. Таким образом, время проезда по улице Тимирязева уменьшится с 22 до 14 минут.
Длительность поездки в одну сторону:
Власти города считают, что с запуском метробусов станет меньше желающих ездить на автомобиле.
«Продолжается строительство развязок для увеличения пропускной способности на малом транспортном кольце, расширяются мостовые сооружения, демонтируются трамвайные пути с увеличением проезжей части. Во всех районах города ведётся ремонт 157 улиц, параллельно создаются условия для автомобилей, которые уйдут из коридора BRT», — сказали в
Сейчас идёт разработка
Ранее в акимате объясняли, для чего было принято решение строить BRT в Алматы.
Скоростную полосу для общественного транспорта в Алматы начали строить в мае 2017 года.
Первый участок скоростной автобусной полосы проходит по улицам Мустафина, Рыскулбекова и Сулейменова и был запущен в ноябре 2017 года.