BRT в Алматы обошёлся бюджету в 4,2 млрд тенге

Реконструкция улично-дорожной сети по линии BRT в Алматы ведётся по улицам Мустафина, Рыскулбекова, Сулейменова, Жандосова (от улицы Сулейменова до улицы Тимирязева), а также Тимирязева.

«Дорожно-строительные работы по проезжей части планируется завершить до 15 сентября 2017 года. Срок завершения всех работ запланирован до конца текущего года», — сообщили в пресс-службе акима Алматы.

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Строительно-монтажные работы обошлись бюджету Алматы в 4,2 млрд тенге. Генеральная подрядная организация — ТОО «Даулет-Дорстрой».

Станции метробуса будут расположены с правой стороны от выделенной полосы для общественного транспорта. Длина платформы составит 40−60 метров.

Городские власти уже говорят о положительных результатах первого участка BRT, который был открыт в 2017 году.

«Благодаря реконструкции участка протяжённостью 4 км из 9 запланированных уже наблюдается увеличение пассажиропотока в общественном транспорте, а после завершения строительства всего коридора BRT предполагается увеличение пассажиропотока на 20% и сокращение времени в пути на 30%», — отмечают в пресс-службе акима Алматы.

По первой линии BRT будут ездить 67 автобусов длиной 18 метров, интервал между ними составит 3−5 минут. Метробусам будет предоставлен приоритет на регулируемых перекрёстках. Таким образом, время проезда по улице Тимирязева уменьшится с 22 до 14 минут.

Источник: Informburo.kz

Длительность поездки в одну сторону:

Орбита — проспект Достык — 45 минут;

Восточный автовокзал — «Атакент» — 53 минуты.

Власти города считают, что с запуском метробусов станет меньше желающих ездить на автомобиле.

«Продолжается строительство развязок для увеличения пропускной способности на малом транспортном кольце, расширяются мостовые сооружения, демонтируются трамвайные пути с увеличением проезжей части. Во всех районах города ведётся ремонт 157 улиц, параллельно создаются условия для автомобилей, которые уйдут из коридора BRT», — сказали в пресс-службе акима Алматы.

Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации по строительству второго участка линии BRT общей протяжённостью 13,2 км по Желтоксан — Толе би — ВОАД — Кульджинский тракт до рынка Жетысу.

Ранее в акимате объясняли, для чего было принято решение строить BRT в Алматы.

Скоростную полосу для общественного транспорта в Алматы начали строить в мае 2017 года.