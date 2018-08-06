Фирму из Москвы заставили выплатить зарплаты «Хабаровскому мостоотряду»

Источник: Хабаровский край сегодня

В СУ СК России по Хабаровскому краю продолжается расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы и другим выплатам работникам строительной компании «Хабаровский мостоотряд». Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве, с января по апрель 2018 года перед 214 работниками ООО «Хабаровский мостоотряд» образовалась задолженность в 16 млн рублей.

— На момент образования задолженности данное предприятие находилось в стадии банкротства, — отметили в СУ СК РФ. Следователи установили, что учредителем кризисной фирмы является ООО «Компания Мостострой» с регистрацией и местонахождением в Москве. На запрос сотрудников СК официальный представитель этой фирмы заявил, что финансовой возможности рассчитаться с долгами у них нет, а по обязательствам ООО «Хабаровский мостоотряд» руководство платить вообще не намерено.