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12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцы больше всего тратят на еду

Самая большая статья расходов для жителей Волгоградской области — это еда. К такому выводу пришли специалисты Волгоградстата, проанализировав потребительские расходы населения.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, по итогам первого квартала 2018 года средние потребительские расходы на одного члена семьи в регионе составили 12441 рубль. При этом основная масса средств уходит на еду как дома, так и на работе — на продукты питания волгоградцы тратят 38,2 процента всех расходов. Еще 33 процента уходит на непродовольственные товары, а вот на алкоголь волгоградцы тратят около двухсот рублей или 1,4 процента от среднего уровня потребительских расходов.

Больше всего денег волгоградцы тратят на покупку мяса и мясопродуктов — 10,4 процента от потребительских расходов. На втором месте — хлеб (6,3 процента), а на третьем — молоко и молочные продукты. На них уходит всего шесть процентов от общего количества расходов.

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