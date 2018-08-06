Волгоградцы больше всего тратят на еду

Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, по итогам первого квартала 2018 года средние потребительские расходы на одного члена семьи в регионе составили 12441 рубль. При этом основная масса средств уходит на еду как дома, так и на работе — на продукты питания волгоградцы тратят 38,2 процента всех расходов. Еще 33 процента уходит на непродовольственные товары, а вот на алкоголь волгоградцы тратят около двухсот рублей или 1,4 процента от среднего уровня потребительских расходов.