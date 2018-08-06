Банк развития Республики Беларусь вошел в капитал африканского банка

Об этом сообщается на сайте банка в информации по итогам ежегодного акционерного собрания управляющих этого африканского учреждения. Оно прошло в столице Уганды — Кампале.

Участием белорусского банка в капитале африканской финансовой структуры предоставит белорусским экспортерам дополнительную возможность выхода на африканские рынки, в том числе посредством экспортного финансирования Банком развития поставок белорусской продукции в африканские страны. В частности, в мае 2018 года Банком развития было подписано базовое кредитное соглашение на предоставление панафриканскому банку кредитной линии в размере 70 млн долларов. Через Eastern and Southern African Trade and Development Bank была закреплена инфраструктура экспортного финансирования поставок продукции белорусских предприятий на рынки Африки.