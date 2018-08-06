Банк развития Республики Беларусь вошел в капитал африканского банка
Банк развития Республики Беларусь стал акционером Eastern and Southern African Trade and Development Bank.
Банк развития Республики Беларусь стал акционером Eastern and Southern African Trade and Development Bank.
Об этом сообщается на сайте банка в информации по итогам ежегодного акционерного собрания управляющих этого африканского учреждения. Оно прошло в столице Уганды — Кампале.
Как отмечается, Банк развития представил интересы Республики Беларусь в капитале панафриканского банка, что явилось результатом подписанного председателем правления Банка развития Сергеем Румасом и президентом Eastern and Southern African Trade and Development Bank Адмассу Тадесси соответствующего соглашения.
Участием белорусского банка в капитале африканской финансовой структуры предоставит белорусским экспортерам дополнительную возможность выхода на африканские рынки, в том числе посредством экспортного финансирования Банком развития поставок белорусской продукции в африканские страны. В частности, в мае 2018 года Банком развития было подписано базовое кредитное соглашение на предоставление панафриканскому банку кредитной линии в размере 70 млн долларов. Через Eastern and Southern African Trade and Development Bank была закреплена инфраструктура экспортного финансирования поставок продукции белорусских предприятий на рынки Африки.