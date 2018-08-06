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09:41 (мск), источник: Ежедневник.by

Банк развития Республики Беларусь вошел в капитал африканского банка

Банк развития Республики Беларусь стал акционером Eastern and Southern African Trade and Development Bank.

Об этом сообщается на сайте банка в информации по итогам ежегодного акционерного собрания управляющих этого африканского учреждения. Оно прошло в столице Уганды — Кампале.

Как отмечается, Банк развития представил интересы Республики Беларусь в капитале панафриканского банка, что явилось результатом подписанного председателем правления Банка развития Сергеем Румасом и президентом Eastern and Southern African Trade and Development Bank Адмассу Тадесси соответствующего соглашения.

Участием белорусского банка в капитале африканской финансовой структуры предоставит белорусским экспортерам дополнительную возможность выхода на африканские рынки, в том числе посредством экспортного финансирования Банком развития поставок белорусской продукции в африканские страны. В частности, в мае 2018 года Банком развития было подписано базовое кредитное соглашение на предоставление панафриканскому банку кредитной линии в размере 70 млн долларов. Через Eastern and Southern African Trade and Development Bank была закреплена инфраструктура экспортного финансирования поставок продукции белорусских предприятий на рынки Африки.

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