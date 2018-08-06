В Омске возобновили движение трамваи по отремонтированным путям
В Омске завершён капремонт трамвайных путей в районе улиц Лермонтова и Богдана Хмельницкого, а также пересечении улиц Лермонтова и Куйбышева.
В Омске завершён капремонт трамвайных путей в районе улиц Лермонтова и Богдана Хмельницкого, а также пересечении улиц Лермонтова и Куйбышева.
Перед Днём города специалисты муниципального предприятия Омска «Электрический транспорт» успели завершить капитальный ремонт трамвайных путей в районе улиц Лермонтова и Богдана Хмельницкого, сообщает
Было заменено 125 метров трамвайного полотна, уложены новые шпалы, заменены рельсовые скрепления. В результате ремонта произошло увеличение скорости прохождения трамваев №№ 4, 8 и 9 по этому участку пути, стало меньше шума, снизился риск аварийных ситуаций.
По данным дептранса Омска, последний раз ремонт данного участка производится в 1996 году.
Помимо этого перед Днём города был успешно завершён ремонт трамвайных путей на пересечении улиц Лермонтова — Куйбышева, там заменили 50 метров трамвайного полотна.
По данным дептранса Омска, с 6 августа начинаются ремонтные работы на участке пути по улицам 2-я Транспортная — Учебная, следом — по улице 3-я Транспортная за улицей 6-я Линия.