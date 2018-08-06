Барак сталинских времен снесли в Хабаровске

Двухэтажный барак пошел под снос на улице Краснореченской в Хабаровске. Дом расселили и демонтировали по городской программе развития застроенных территорий. Через некоторое время на месте ветхого здания появится многоэтажка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Барак, построенный в сталинские времена и имевший номер 227а, сломали, чтобы расчистить место под одно из зданий жилого комплекса «Петроглиф-парк». Его в границах улиц Оборонной и Краснореченской строит ООО «Управление инвестиционных программ». Всего в комплексе будет три дома высотой от 10 до 27 этажей. Чтобы реализовать проект, УИП расселит 45 квартир в бараках.

Этот же застройщик возводит в Хабаровске жилой комплекс «Восточный» — он разместится на территории бывшего кирпичного завода. В прошлом году УИП купило на муниципальном аукционе два дополнительных участка в том же районе. Там расположено около 20 бараков, из которых нужно расселить примерно 30 семей. Причем 60% жильцов уже заявили, что хотят получить новые квартиры в «Восточном», и заключили договоры о переселении в жилкомплекс.

Напомним, что по программе развития застроенных территорий также работает ижевская компания «Талан-Регион-2». Застройщик снес три барака в Батарейном переулке, выдав жильцам 23 квартиры. Та же фирма работает над проектом на территории Гупровского городка, где стоят 29 ветхих зданий. По данным мэрии, 15 семей оттуда уже переехали.

Два барака разрушили и на улице Яшина. Квартиры восьми семьям, которые здесь жили, предоставило ООО «Параллель Востока». В границах улиц Яшина — Герасимова — Марсовой компания построит высотный дом.

В мэрии отмечают, что к программе готовы присоединиться новые застройщики.

«Буквально на днях мы получили запрос от компании-застройщика из Владивостока, которая готова дать вторую жизнь застроенным территориям краевого центра», — рассказал начальник отдела развития территорий и торгов городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Иван Стицкий.