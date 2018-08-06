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11:27 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии построят и реконструируют 20 мостов

В Башкирии построят и реконструируют 20 мостов. Об этом на очередном оперативном совещании сообщил премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Экспертный совет по дорожному хозяйству одобрил выделение средств на строительство и реконструкцию девяти мостов в Баймакском, Белебеевском, Белорецком, Благовещенском, Дюртюлинском, Краснокамском, Мечетлинском, Туймазинском и Шаранском районах, а также на проектирование строительства и реконструкции 11 мостов — в Аскинском, Дюртюлинском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Кугарчинском, Мелеузовском, Мишкинском, Учалинском, Чекмагушевском и Янаульском районах.

— Мы не должны допустить аварийных ситуаций, тем более прекращения движения по этим мостам из-за их ненадлежащего состояния. Проблемы будут оперативно решаться, — отметил Рустэм Марданов.

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