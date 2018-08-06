В Башкирии построят и реконструируют 20 мостов

Экспертный совет по дорожному хозяйству одобрил выделение средств на строительство и реконструкцию девяти мостов в Баймакском, Белебеевском, Белорецком, Благовещенском, Дюртюлинском, Краснокамском, Мечетлинском, Туймазинском и Шаранском районах, а также на проектирование строительства и реконструкции 11 мостов — в Аскинском, Дюртюлинском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Кугарчинском, Мелеузовском, Мишкинском, Учалинском, Чекмагушевском и Янаульском районах.