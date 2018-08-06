В Минске подготовлены предложения по более эффективному использованию общежитий и лагерей

Всего в безвозмездное пользование ОАО, созданным в процессе приватизации и преобразования, переданы 223 находящихся в собственности города объекта недвижимости, в том числе 30 общежитий, 17 жилых домов и квартир, 40 объектов гражданской обороны, 136 объектов в составе имущества четырех детских оздоровительных лагерей и одного санатория и др.