В Минске подготовлены предложения по более эффективному использованию общежитий и лагерей
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного имущества Мингорисполкома подготовил предложения по более эффективному использованию общежитий и загородных детских оздоровительных лагерей, а также других объектов недвижимости, предоставленных хозяйственным обществам по договорам безвозмездного пользования, сообщила сегодня на оперативном совещаний в мэрии председатель комитета Галина Степуренко, передает корреспондент БЕЛТА.