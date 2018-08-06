По всему Узбекистану построят деловые центры

Соответствующее постановление подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

Указывается, что это решение направлено на улучшение архитектурного облика и благоустройства районных и городских центров, повышение их привлекательности для иностранных и отечественных инвесторов, строительство современных объектов на основных туристских маршрутах, а также расширение перечня и улучшение качества предоставляемых услуг для населения и гостей республики.

Решения о строительстве деловых центров в районах и городах будут приниматься органами власти на местах по согласованию с кабинетом министров. Строительство будет вестись за счет средств инвесторов.

При строительстве бизнес центров будут использоваться энергосберегающие технологии.

Шавкат Мирзиёев поручил создать дирекцию по строительству и эксплуатации объектов на территории Business City.