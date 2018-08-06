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14:27 (мск), источник: Sputnik

По всему Узбекистану построят деловые центры

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. По всему Узбекистану будут построены деловые центры Business City.

Соответствующее постановление подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

Указывается, что это решение направлено на улучшение архитектурного облика и благоустройства районных и городских центров, повышение их привлекательности для иностранных и отечественных инвесторов, строительство современных объектов на основных туристских маршрутах, а также расширение перечня и улучшение качества предоставляемых услуг для населения и гостей республики.

Решения о строительстве деловых центров в районах и городах будут приниматься органами власти на местах по согласованию с кабинетом министров. Строительство будет вестись за счет средств инвесторов.

При строительстве бизнес центров будут использоваться энергосберегающие технологии.

Шавкат Мирзиёев поручил создать дирекцию по строительству и эксплуатации объектов на территории Business City.

Планируется, что решения по всем регионам будут приняты до 1 января.

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