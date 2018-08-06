На замену старых лифтов в домах Пермского края потратят 640 млн руб
Фонд капитального ремонта Пермского края объявил аукцион на разработку
Фонд капитального ремонта Пермского края объявил аукцион на разработку
«Демонтаж старых лифтов и установка новых будет производиться не во всех домах одновременно, а небольшими партиями. Это позволит сократить сроки отключения лифтов в каждом конкретном доме, жители будут испытывать меньше неудобств
Как сообщает
Всего же до 2020 года в Пермском крае Фонд заменит около 1000 лифтов.