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14:29 (мск), источник: Коммерсантъ

На замену старых лифтов в домах Пермского края потратят 640 млн руб

Фонд капитального ремонта Пермского края объявил аукцион на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по замене лифтового оборудования в ста многоквартирных домах Перми, Краснокамске, Добрянке, Чусовом, Чернушке, Губахе и Березниках. Замене подлежат 275 устаревших лифтов. Максимальная стоимость работ составляет 644,2 млн руб. Аукцион состоится 3 сентября, заявки на участие принимаются до 24 августа. Срок выполнение работ — 365 дней с даты заключения договора.

«Демонтаж старых лифтов и установка новых будет производиться не во всех домах одновременно, а небольшими партиями. Это позволит сократить сроки отключения лифтов в каждом конкретном доме, жители будут испытывать меньше неудобств из-за проводимых работ. Этим объясняется довольно длительный срок исполнения договора», — заявил заместитель председателя правительства Пермского края, руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальев.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в 2017 году Фонд капитального ремонта провел замену лифтового оборудования в 190 домах по Пермскому краю. Всего заменено 490 лифтов. Работы проведены в Перми, Березниках, Соликамске, Добрянке, Губахе, Кунгуре, Чайковском, Чернушке и Краснокамске. Общая стоимость работ составила 884,2 млн руб. Фонд будет выплачивать эту сумму подрядчикам в рассрочку в течение трех лет.

Всего же до 2020 года в Пермском крае Фонд заменит около 1000 лифтов.

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