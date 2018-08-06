На замену старых лифтов в домах Пермского края потратят 640 млн руб

«Демонтаж старых лифтов и установка новых будет производиться не во всех домах одновременно, а небольшими партиями. Это позволит сократить сроки отключения лифтов в каждом конкретном доме, жители будут испытывать меньше неудобств из-за проводимых работ. Этим объясняется довольно длительный срок исполнения договора», — заявил заместитель председателя правительства Пермского края, руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальев.



Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в 2017 году Фонд капитального ремонта провел замену лифтового оборудования в 190 домах по Пермскому краю. Всего заменено 490 лифтов. Работы проведены в Перми, Березниках, Соликамске, Добрянке, Губахе, Кунгуре, Чайковском, Чернушке и Краснокамске. Общая стоимость работ составила 884,2 млн руб. Фонд будет выплачивать эту сумму подрядчикам в рассрочку в течение трех лет.



Всего же до 2020 года в Пермском крае Фонд заменит около 1000 лифтов.

