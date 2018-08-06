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14:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» инвестировали более 4 млрд рублей за полгода

За шесть месяцев текущего года объем инвестиций резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» в инвестпроекты на территории зоны составил 4,163 млрд рублей — на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Источник: Коммерсантъ

Наибольший объем инвестиций поступил от ЗАО «Биокад», ООО «Новартис Нева», АО «Вертекс», АО «ИЦ «Буревестник» и АО «Фармасинтез-Норд». Совокупно на эти пять компаний пришлось 3,451 млрд руб. Общий объем частных инвестиций на площадках ОЭЗ с момента создания зоны достиг 35,508 млрд руб, сообщили «Ъ-СПб» в филиале АО «Особые экономические зоны» в Санкт-Петербурге.

С начала года резидентами ОЭЗ создано 279 новых рабочих мест. Таким образом, общее число рабочих мест в компаниях-резидентах достигло 2966. Объем выручки резидентов за первое полугодие 2018 года составил 7,849 млрд руб. Наибольшая выручка от деятельности в ОЭЗ получена компаниями «Биокад», «Вертекс» и «Фармасинтез-Норд». За все время работы ОЭЗ резидентами получена совокупная выручка в объеме 48,452 млрд руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный предложил реализовать ряд инвестиционных проектов на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» бизнесменам из Китая. В частности, им предложено локализовать на мощностях предприятий ОЭЗ производство линий легкорельсового транспорта.

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