Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Ирину Шейк поздравляют с беременностью
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Юлия Началова изменила цвет волос и стала неузнаваемой
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
СМИ рассказали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Как мужчине выглядеть в жару прилично
Леонардо ДиКаприо с молодой возлюбленной отдыхает в Италии
"Без краски, без всего": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Актер Черненко скончался на 57-м году жизни
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
В Египте откопали нового Сфинкса
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
1010 стран с самым дешевым бензином
16:10 (мск), источник: Piter.tv

Средняя зарплата в Ленобласти превысила 42 тысячи рублей

В мае 2018 года средняя зарплата оказалась 42 887 рублей.

Источник: Reuters

Средняя заработная плата в Ленинградской области выросла на 10% по сравнению с 2017 годом. Об этом следует из данных Петростата.

В мае 2018 года средняя зарплата оказалась 42 887 рублей, в мае 2017 — 38 598 рублей. Лучше всего оплачивается труд в сфере водного транспорта, там в среднем получают 66 483 рубля. Дальше идут работники складского хозяйства и предприятий, осуществляющих вспомогательную транспортную деятельность, они получают до 55 800 рублей. Работники, связанные с электроэнергией, газом и паром зарабатывают до 55 322 рублей.

Меньше всего зарабатывают в гостиницах, в сфере общественного питания (22 274) и на почте (24 543 рубля).

Все новости региона
 Михаил Левашов: "у "Зенита" сейчас самая обширная обойма"
"Между рядами" в супермаркете: в СПб презентовали фаворита берлинского
На Украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дольщики Urban Group попросили Путина разобраться с ситуацией
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Ученые доказали, что психологический возраст влияет на здоровье
Где живут самые счастливые люди на планете (фото)
Прирожденные убийцы: животные, которые умеют и любят воевать
Спорт
Стал известен возможный соперник «Спартака» в квалификации ЛЧ Об этом стало известно в понедельник в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь