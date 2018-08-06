Средняя зарплата в Ленобласти превысила 42 тысячи рублей

Средняя заработная плата в Ленинградской области выросла на 10% по сравнению с 2017 годом. Об этом следует из данных Петростата.

В мае 2018 года средняя зарплата оказалась 42 887 рублей, в мае 2017 — 38 598 рублей. Лучше всего оплачивается труд в сфере водного транспорта, там в среднем получают 66 483 рубля. Дальше идут работники складского хозяйства и предприятий, осуществляющих вспомогательную транспортную деятельность, они получают до 55 800 рублей. Работники, связанные с электроэнергией, газом и паром зарабатывают до 55 322 рублей.