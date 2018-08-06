Стадион «Калининград» передадут в собственность региона в 2019 году

Подписанной концепцией определяются основные направления использования футбольных стадионов, тренировочных площадок, временных строений и сооружений после завершения чемпионата мира. В соответствии с документом все эти стадионы планируется использовать для проведения матчей Профессиональной футбольной лиги, Футбольной национальной лиги, Российской премьер-лиги, международных футбольных матчей и других культурно-спортивных мероприятий.



Строения и сооружения временного назначения, созданные в рамках подготовки к чемпионату мира, планируется безвозмездно передать в собственность субъектов Федерации. Предусматривается также создание с участием Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» детских футбольных центров на базе действующих детско-юношеских спортивных школ.



Операторы переданных регионам стадионов будут освобождены от земельного налога и налога на имущество. Эта норма содержится в утверждённой Концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года, текст которой размещён на официальном сайте правительства.