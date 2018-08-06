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17:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Ростова хотят построить на Зеленом острове 365-метровую башню

В Ростове-на-Дону построят башню «Пенташпиль» со смотровой площадкой. Об этом сказано в документах на сайте городской администрации.

Проект в 1996 году разработал ростовский инженер Сергей Кивенко.

Высота «Пенташпиля» составит 365 м, основой станут пять восходящих опор. Стоимость проекта и источник финансирования в документах не указаны.

«Вокруг башни будут кольцеобразно расположены разновысокие, от 12 до 37 м, здания и сооружения. “Пенташпиль-комплекс” имеет трехэтажную подземную часть в виде кольца с внутренним радиусом 100 м и внешним радиусом 170 м», — сказано на сайте разработчиков проекта «АРС Ком».

Его открытые площадки и многие внутренние помещения можно будет использовать под выставки и презентации. Общая эксплуатируемая площадь помещений, исключая технические этажи — более 150 тыс. кв. м. Комплекс месте с башней будет выполнять целый ряд функций: развлекательного и торгового центра, игорных заведений, концертных и конференц-залов, предприятий общественного питания, обзорных площадок.

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