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17:30 (мск), источник: Комсомольская правда

«Волгоград Арену» передадут в собственность региона в 2019 году

Семь стадионов, которые были построены в России к Чемпионату мира по футболу, будут переданы в собственность регионов в 2019 году.

Источник: Комсомольская правда

Такое положение прописано в Концепции наследия ЧМ-2018, которую подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В списке на передачу значится и «Волгоград Арена».

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Кабинета министров РФ: «В целях эффективного использования предусмотрена передача семи стадионов [в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске] в 2019 году из собственности Российской Федерации в собственность субъектов Российской Федерации».

Остальные: «Лужники», «Санкт-Петербург», «Казань Арена» и «Фишт» уже находятся в собственности регионов, а стадион «Спартак» — в частной собственности.

Следуя Концепции, все эти стадионы будут использоваться для проведения матчей ПФЛ, ФНЛ, Российской премьер-лиги, международных футбольных матчей и других культурно-спортивных мероприятий. Кроме того, на них имеют право заниматься воспитанники детско-юношеских спортшкол. Планируют даже создать с участием РФС детские футбольные центры на базе действующих спортшкол. По прогнозам, это позволит в полтора раза больше увеличить число детворы, которые смогут с 6 лет заниматься футболом.

«Строения и сооружения временного назначения, созданные в рамках подготовки к чемпионату мира, планируется безвозмездно передать в собственность субъектов Федерации», — сказано в сообщении кабмина.

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