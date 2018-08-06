«Волгоград Арену» передадут в собственность региона в 2019 году
Семь стадионов, которые были построены в России к Чемпионату мира по футболу, будут переданы в собственность регионов в 2019 году.
Семь стадионов, которые были построены в России к Чемпионату мира по футболу, будут переданы в собственность регионов в 2019 году.
Такое положение прописано в Концепции наследия ЧМ-2018, которую подписал
В списке на передачу значится и «Волгоград Арена».
Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Кабинета министров РФ: «В целях эффективного использования предусмотрена передача семи стадионов [в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде,
Остальные: «Лужники», «Санкт-Петербург», «Казань Арена» и «Фишт» уже находятся в собственности регионов, а стадион «Спартак» — в частной собственности.
Следуя Концепции, все эти стадионы будут использоваться для проведения матчей ПФЛ, ФНЛ, Российской
«Строения и сооружения временного назначения, созданные в рамках подготовки к чемпионату мира, планируется безвозмездно передать в собственность субъектов Федерации», — сказано в сообщении кабмина.